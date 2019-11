Halden med 32-28 seier i Challenger Cupen

sport

Med firemåls seier over Kauno i challengercupens tredje runde er østfoldingene et steg nærmere å ta seg videre til åttendedelsfinale. Noe som blir klart når returoppgjøret spilt i Halden søndag. Challenge Cup er den tredje høyest rankede europacupturneringen, som nå arrangeres for siste gang.

Haldenserne gikk offensivt ut og hadde firemåls ledelse på stillingen 6-2 i første omgang. Det gapet klarte ikke litauerne å tette. Og til pause sto det 12-15 i Haldens favør.

Halden-laget hadde lenge et godt grep om kampen, men halvveis i annen omgang "hjemmelaget" Kauno i føringen med 25-24. Østfoldingene lot seg ikke skremme av den grunn. De hadde en bedre sluttspurt og vant til slutt 32-28.

Både Hans Fredrik Cordt-Hansen, Kristoffer Henriksen, og Trym Bilov-Olsen hadde en god dag på jobben. Lørdag sto de for hele seks scoringer hver. William Nilsen-Nygaard og Rasmus Molgaard Lilholt også med flere mål for kampen, med henholdsvis fire mål hver. Yttligere fire andre spillere bidro med mål i kampen.

Returoppgjøret spilles, i likhet med lørdagens kamp i Halden.

(©NTB)