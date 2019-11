Lillehammer best i ishockeyfesten mot Storhamar

sport

Fjøset denne gangen var Håkons Hall i Lillehammer hvor godt over 8300 tilskuere var samlet til ishockeyfest.

Storhamar hadde vunnet de to foregående oppgjørene denne sesongen slik at det ble en aldri så liten revansje for Lillehammer.

– De viser seg fra sin beste side denne gangen. Gutta var mye bedre nå enn det de leverte torsdag. Den gode starten ga oss energi som bar oss framover, sa Lillehammer-trener Pär Torstensson til TV 2 Sporten.

Kampen ble i realiteten avgjort med første periodens to mål. Det var ikke gått mer enn 35 sekunder før gjestene fikk bakoversveis. Lillehammers Juliuz Persson banket til med et slagskudd fra blålinjen og Storhamar-målvakten Luka Grancar rakk aldri å få snapphasken opp tidsnok på fulltrefferen.

Hjemmelaget dominerte

Hjemmelaget var totalt dominerende i spill fem mot fem innledningsvis, men så fikk tre kjappe utvisninger og en lang periode med undertallsspill. Storhamar klarte derimot ikke å overliste Christoffer Bengstberg.

Isteden ga undertallet ny giv til Lillehammer. Storhamars Phil Marinaccio gjorde det dessuten litt lett da han sendte en puck fra rundvantet til Petter Grønstad som økte til 2-0 via "kjøkkenveien» på Grancar.

Lillehammer er flinke til å jobbe hjemover og ri på en ledelse og fikk kampen dit de ville. Storhamar hadde egentlig lite å stille opp med og de gangene de trykket på sto nærmest som vanlig Bengtsberg i veien.

Rasmus Ahlholm har scoret i bøtter og spann mot Lillehammer i Vålerenga-drakten. Hans redusering for Storhamar til 1-2 med godt over fire minutter igjen på klokka skapte ny spenning i oppgjøret.

Spenningen var derimot kortvarig. Storhamar fikk en utvisning som Lillehammer utnyttet da Nick Dineen satte 3-1.

Mikael Zettergren reduserte til 3-2 med målvakten av isen. Men det var bare 39 sekunder igjen av kampen og man kom aldri nærmere.

– Vi måtte hele tiden kjempe og krige, men etter den dårlige starten synes jeg vi var best i de to siste periodene. Lillehammer var derimot best foran hvert mål, og det synes jeg var litt trist, sa Storhamar-kaptein Patrick Thoresen.

Med tapet mistet Storhamar annenplassen på tabellen til Frisk Asker, men Lillehammer tok seg forbi Vålerenga til fjerdeplass.

– Denne kampen viste at vi kan vinne også mot topplagene, sa Torstensson.

Frisk slo Vålerenga

Frisk Asker tok sin annen seier over Vålerenga med 2-0 tidligere lørdag. Erik Beier Jensen og Viktor Granholm sto for scoringene i første og tredje periode.

Sparta kom best i gang i østvoldderbyet borte mot Stjernen. Kristian Østby gjorde 1-0, mens Daniel Ciampini utlignet til hjemmelaget. Robin Dahse sendte gjestene opp i 2-1.

Christoffer Karlsen gjorde midtperiodens eneste mål.

Det var i tredjeperioden at hjemmelaget avgjorde med tre mål. Først redusering ved Jonathan Hermansson. Så utlignet Sam Coatta før David Trnavsky sendte Fredrikstad-laget i ledelsen med 4-3. Ciampini satte 5-3 i åpent mål.

(©NTB)