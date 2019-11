Spilleforlengelse ble hipp som happ for Zuccarellos Wild

sport

– Spilleforlengelse er hipp som happ. Det kan sprette begge veier. Vi har en stor sjanse rett før og så scorer de, sier Zuccarello til NTB.

Wild sliter på bunnen i vestlig avdeling i NHL, og har kun 16 poeng på 20 kamper. Minnesota lå under 1-3, men kjempet seg tilbake til 3-3 og spilleforlengelse. Men der var det Carolina som fikk den avgjørende scoringen. Zuccarello sier laget mangler flyt akkurat nå.

– Det er klart at vi fortjente kanskje å vinne denne kampen også, men det er sånn det har sett ut i hele år egentlig, sier Zuccarello.

Nordmannen kom ikke på scoringslisten i kampen, og står fortsatt med tre mål og fire målgivende pasninger så langt i sesongen.

Langtidskontrakt

Minnesota var det laget som strakte seg lengst for å sikre nordmannens underskrift i sommer, og han sikret seg en avtale på fem år. Zuccarello har også klausuler på at han ikke kan byttes bort med det første, noe som betyr at Minnesota sannsynligvis kommer til å være hjemmet hans i mange år fremover.

– Man vil jo vinne så fort som mulig så jeg tenker jo ikke at jeg har fem år. Fem år kan gå fort, sier Zuccarello.

Nordmannen peker på tiden i New York Rangers som et eksempel.

– Man var så nære, så gikk det åtte-ni år og så satt man der uten å ha vunnet, sier Zuccarello som nådde Stanley Cup-finalen med New York Rangers i 2014.

Trives i Minnesota

Oslo-gutten sier han har blitt tatt godt imot av både lagkamerater og lokalbefolkningen.

– Utenfor isen trives jeg veldig bra. Det er klart man skulle ønske man bare kunne vinne mer, sier Zuccarello.

Minnesota er kjent for sin hockey-kultur og lokalbefolkningen liker å kalle seg “the state of hockey.” Zuccarello sier han merker at fansen har et helt eget eierskap til sporten.

– Alle spiller eller har spilt hockey her som regel. Det er jo kult. Det er bra fans alle tre steder jeg har vært. Jeg har vært heldig sånn sett, sier Zuccarello.

Selvtillit

Gjestene Carolina Hurricanes kom fra to seire med en god porsjon selvtillit og fikk de en god start på kampen. Hjemmelaget virket litt tamme og gjestene ledet 2-0 før det var gått seks minutter av kampen. Joel Edmundson og Brock McGinn hadde scoret hvert sitt mål.

I midtperioden reduserte hjemmelaget ved Luke Kunin, men Warren Foegele sendte gjestene i ny tomålsledelse. Hjemmelaget spilte merkelig tamt i sitt overtallsspill og slapp

Zach Parise klarte å redusere da de fire mot fem kjempet seg til flere gode avslutninger og Parise klarte endelig å få pucken i mål.

Kort etter hadde også backen Carson Soucy utlignet til 3-3 med sitt første mål for sesongen. Mats Zuccarello var på isen ved et av baklengsmålene, men var også på isen da Soucy utlignet.

Etter en målløs tredje periode fikk Andrej Svetsjnikov avgjøre i spill tre mot tre etter 1.33. Zuccarello fikk 16.56 minutter på isen og løsnet ett skudd mot mål.

Den lille nordmannen har derimot gått av isen de fire siste kampene uten målpoeng. Ikke siden bortekampen mot San Jose 7. november har han hatt assist, og han har ikke scoret siden Anaheim-kampen 5. november.

