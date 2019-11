Aghayev dømmer Norge på Malta

sport

Han har vært FIFA-dommer siden 2013 og dømmer sin tredje kamp i denne EM-kvalifiseringen. Han har også dømt VM-kvalifisering og i flere sesonger gruppekamper i europaligaen.

Aghayev har ledet to kamper med norske lag. Den første var Rosenborgs 2-1-seier over Dundalk i mesterligakvalifisering sommeren 2017. Samme høst dømte han G19-landslagets 3-0-seier over Montenegro i EM-kvalifisering i Albania. Den gang 17-årige Erling Braut Haaland scoret ett av målene i den kampen, som tok laget første steg mot EM-sluttspill i 2018 og gjennom prestasjonene der også VM-sluttspill for U20 i år, der Haaland ble målkonge etter å ha scoret ni ganger mot Honduras.

Aghayev får med seg Zeynal Zeynalov og Akif Amirali som assistenter i Ta'Qali, mens Rauf Jabarov er fjerdedommer. Robert Barczi fra Ungarn er UEFA-delegat og Stefano Podeschi fra San Marino dommerobservatør.

(©NTB)