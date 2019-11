Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene

sport

– Vi må se hvordan situasjonen er etter trening, men det kommer til å bli endringer. Iallfall to-tre og maks fire, sa han etter søndagens trening på stadion i Ta'Qali.

Alle de 21 spillerne som var med til Malta var i aksjon i 18 varmegrader og lett regn.

Etterpå møtte landslagssjefen til pressekonferanse sammen med Sander Berge.

– Det blir viktig for oss å starte kampen på samme måte som mot Færøyene. Vi vil dominere og skape sjanser. Vi lot ikke Færøyene skape noen ting, og målet vårt er det samme her. Vi vil holde buret rent og score minst 2-3 mål, sa Berge.

Siste teoretiske sjanse til å sikre EM-plass allerede i høst forsvant fredag kveld, men Norge er klar for nasjonsligaomspillet i mars og vil med to seirer da bli EM-klar likevel.

– Pengene har seiret

Mandagens kamp er det siste landslagsspillerne gjør sammen før de møtes igjen om fire måneder. Lagerbäck ble spurt hvorfor det ikke blir noe landslagstiltak før da.

– Jeg betrakter det som helt umulig, for klubbene plikter ikke å avgi spillere utenom landskampdatoer. Selv når det er arrangert samling for hjemlige spillere har noen klubber sagt nei, og når vi skal forberede oss til kamp mot Serbia blir vi sjanseløse på å få til noe av verdi, sa han.

– Det er trist, men siden jeg begynte i jobben er det blitt færre landskampdatoer. Det er spesielt ufordelaktig for små land. Her har klubbene seiret, og pengene.

Lagerbäck er heller ingen stor tilhenger av at EM-sluttspillet skal avvikles i 12 ulike land over hele Europa.

Kritisk til EM-konseptet

– Strukturelt synes jeg det er et dårligere alternativ og mindre rettferdig. Lagene som arrangerer får fordelen av å spille hjemme, og av at de slipper å flytte rundt. Jeg tenker også at det blir vanskeligere for fansen. Alle mesterskap jeg har vært med på har hatt en utrolig stemning, og jeg synes dette blir mindre bra, sa han.

Han er glad for at reglene gjør at Norge allerede vet hvor laget havner dersom det klarer å kvalifisere seg i mars.

– Om jeg er rett informert så vet vi allerede at vi havner i gruppen som spilles i Skottland og England, og det er en fordel for oss. Da kan vi begynne detaljplanlegging allerede nå. Det har vi også gjort, sa han.

(©NTB)