Seier til Martin Fourcade da Thingnes Bø skøyt seg bort

På den siste skytingen gikk franskmannen inn i ensom majestet, foran Tarjei Bø og Johannes Dale. Selv med en bom inn på siste skyting klarte ikke nordmennene å gjøre noe med franskmannen i tet, som begge måtte ut i strafferunden på siste skyting. Franskmannen gikk ut foran Antonin Guigonnat og Jakob Fak.

I mål var Fourcade 25 sekunder foran lagkamerat Guigonnat. Endre Strømsheim ble beste norske på en tredjeplass. Johannes Dale ble nummer fem, etter fulgt av Johannes Thinges Bø på en sjetteplass og Tarjei Bø på en sjuende.

Thingnes Bø skøyt seg bort

Tett snøvær og tungt føre bød på utfordringer for løperne under lørdagens sprint, spesielt for de sent startende. Søndag var det «trikkeskinner» og solskinn da verdenscupvinneren fra i fjor gikk offensivt ut i tet.

Inn til første skyting var Martin Fourcade raskest, men både han og erkerival Thingnes Bø fikk en bom hver og måtte ut i strafferunden. Det var Sivert Bakken som stakk ut i tet, rett foran tyske Arnd Pfeifer og Tarjei Bø.

Storebror Bø ledet raskt an i sporet inn til den andre skyting og skjøt nok et fult hus på liggende. Det samme gjorde rekruttløper Sindre Pettersen, som gikk ut i tet etter andre skyting. Johannes Thingnes Bø fikk to bom og gikk ut på en 30.-plass.

Til passering ved 7,8 kilometer var det trippelt norsk med Sindre Pettersen, Johannes Dale og Tarjei Bø. Martin Fourcade hakk i hæl, kun 3,6 sekunder bak.

Trioen i tet, etterfulgt av Martin Fourcade, fulgte hverandre inn til tredje skyting. Forcade med fullt hus ut i tet da alle de tre nordmennene måtte ut i strafferunde. Tarjei Bø med en bom gikk ut 23 sekunder bak franskmannen etterfulgt av italienske Giuseppe Montello. Johannes Thingnes Bø meldte seg ut av medaljekampen, da han fikk to nye bom.

I mål var det ingen som kunne gjøre noe med franske Martin Fourcade som gikk inn til seieren og sin andre pallplass under sesongåpningen på Sjusjøen.

