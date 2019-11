Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier

sport

Sander Berges pasningsfot var involvert i begge scoringene og igjen da Norge fikk straffesparket som burde punktert kampen. Kings skudd i det 67. minutt var ikke godt nok, og keeper Henry Bonello slo ballen til corner.

Sørloth avsluttet landslagsåret sterkt med fire scoringer på de tre siste kampene, mens King med sitt 17. mål for Norge (og det fjerde mot Malta) hoppet fra delt 18.- til delt 13.-plass på landslagets scoringsliste gjennom alle tider.

Likevel var det mye å sette fingeren på i kampen mot svake Malta, som fikk bryte 773 minutters måltørke med sin utligning like før pause, og som jaget ny utligning i sluttminuttene.

Hjemmelaget yppet seg med kontringer da Norge presset for nytt ledermål i 2. omgang, men 2-1-scoringen i det 62. minutt fjernet frykten for en norsk stjernesmell som slutt på landslagsåret.

Den kom etter en fin kontring der ballen gikk fra King til Jonas Svensson og gjennom til Berge i et maltesisk trekkspillforsvar. Innlegget fant Sørloth, som kunne beine ballen i tomt bur.

- Vi skal glemme denne kampen fortest mulig, men vi tar med oss tre poeng og det er det viktigste, sa målscorer Sørloth til TV 2.

- Vi startet bra i de første 20 minuttene, men så slapp vi oss ned. Det skal ikke skje, men det er ofte det som nettopp skjer, sa Sørloth.

Noen minutter senere brøt Berge gjennom påny og serverte Sørloth åpent mål igjen, men han ble felt av Zach Muscat i skuddøyeblikket. King burde ha scoret sitt 18. landslagsmål, men skjøt ikke godt nok.

Må heve seg

Siden Romania ble utklasset i Madrid endte Norge på 3.-plass i gruppa, bak EM-klare Spania og Sverige. Men lagets niende strake EM-kvalifiseringskamp uten tap ble også en liten påminnelse om at laget må heve seg dersom nasjonsligaomspillet i mars skal gi også Norge EM-billett.

Norge fikk en flott start på kampen med scoring før det var spilt seks minutter. En smart pasning fra Berge fant Mats Møller Dæhli på løp bak forsvaret. Høyrekanten skrudde på turboen og slo hardt inn fra dødlinja. Fra kort holdt misset King med avslutningen, men fikk ballen igjen og fikk den over streken i annet forsøk.

King kunne ha punktert kampen før pause. I det 15. minutt ble han felt da han skulle avslutte på et innlegg fra Berge, men fikk corner i stedet for straffe. I det 28. minutt brukte han farten på et framspill fra Dæhli og skjøt noen centimeter utenfor lengste stolpe.

Sovnet

Norge sprudlet ikke, men dominerte banespillet fullstendig og så ut til å ha full kontroll defensivt, men de fleste av de mange hjørnesparkene fra Iver Fossum og Birger Meling havnet i hjemmekeeper Henry Bonellos klyper.

Etter et slikt satte Malta i gang et raskt angrep i det 40. minutt, og det norske forsvaret ble satt på en prøve det ikke mestret. Tidligere LSK-yndling Michael Mifsud slo en ball i bakrom, og Paul Fenech fikk uhindret løpe inn bak ryggen på Meling. Han møtte ballen på 5-meterstreken og skjøt den mellom beina på Ørjan Nyland til 1-1.

Malta brøt dermed 12 timer og 53 minutters måltørke i EM-kvalifiseringen. Laget hadde sluppet inn 26 mål siden Steve Borg scoret i 2-1-seieren mot Færøyene i aller første runde i mars. Malta øynet flere scoringer, men det var fortjent nok Norge som fikk den som avgjorde kampen.

