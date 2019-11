Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon

sport

Det kommer trolig til å være langt over 30 varmegrader store deler av dagene i konkurranseperiodene. Noen få øvelser flyttes trolig fra Tokyo og lenger nord i Japan.

Det er også foreslått å strø kunstsnø over tilskuerne.

Mandag var det storsamling med nær 300 deltakere på Ullevaal stadion for idrettsutøvere og -ledere som er aktuelle for OL og Paralympics neste år.

– Den store forskjellen fra varmen i Europa og det dere vil oppleve i Tokyo, er fuktigheten. Denne kombinasjonen gjør det svært krevende. Lekene blir de varmeste noensinne, sa Ida Svendsen.

Hun er fagkonsulent for utholdenhet i Olympiatoppen.

– Det er risiko for heteslag om man ikke er skikkelig akklimatisert.

Norske utøvere har vært i Tokyo og øvd seg i OL-lignende vær. Der ble det målt godt over 40 i kjernetemperatur hos noen av utøverne rett etter konkurranse.

– Evnen til å ta gode taktiske valg og utføre teknikk, vil også kunne bli påvirket av varmen, sa Svendsen.

Drivhus

En rekke tiltak er satt i gang i Norge. Blant annet kommer roerne til å bruke et «drivhustelt» på Årungen i forkant av OL-avreisen.

Det er også bygget et «klimarom» på Olympiatoppen som skal kunne bidra til å starte akklimatiseringen før avreise.

– Helt fra begynnelsen av har vi sett på heteslag som den største risikofaktoren for Tokyo-OL sett fra et helsemessig ståsted, sa en anerkjent japansk lege, Kimiyuki Nagashima, til nyhetsbyrået AFP tidligere i høst.

I tillegg til varmen må utøverne «snu døgnet». Det er sju timers tidsforskjell mellom Norge og Japan om sommeren.

Samling

I fjor sommer måtte nær 93.000 mennesker søke akutt medisinsk hjelp i Japan som følge av varmen. 159 av dem døde. De fleste av tilfellene fant sted i perioden der OL skal arrangeres.

– Best forberedt, best trent samt å fungere best som lag, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø da han innledet OL-samlingen og la fram noen nøkkelpunkter for å oppnå suksess.

OL går i perioden 24. juli-9. august mens paralympierne skal i aksjon fra 25. august til 6. september.

