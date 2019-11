Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien

sport

Mens Moe har trent sterke Molde til seriegull, har Knutsen (Bodø/Glimt) og Berntsen (Viking) overrasket svært positivt med sine lag denne sesongen.

Bodø/Glimt har vært Moldes argeste utfordrer om ligatittelen og ligger på 2.-plass når det gjenstår to serierunder. Dermed kan det vente heder for Knutsen under prisgallaen Fotballfesten 2. desember.

Berntsen har på sin side styrt nyopprykkede Viking til en plass på øverste halvdelen av tabellen. Samtidig er klubben klar for cupfinale, som spilles mot Haugesund 8. desember.

Fra kvinnenes toppserie er Hege Riise ikke uventet blant de nominerte til årets trener-prisen. Hun ledet LSK Kvinner til nok et seriegull og har også ført laget til NM-finalen.

Vålerengas Monica Knudsen og Steinar Lein fra Trondheims-Ørn er de øvrige nominerte.

I 1. divisjon for menn konkurrerer Lars Bohinen (Aalesund), Steffen Landro (Nest-Sotra) og Jørgen Isnes (KFUM) om å bli årets trener.

