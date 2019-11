Avis: Ødegaard med «intensiv» aleneøkt

sport

Nordmannen var ikke å se på den åpne ettermiddagstreningen til Real Sociedad mandag. Tirsdag måtte han stå over nok en fellestreningsøkt, ifølge VG.

Den spanske sportsavisen AS meldte tirsdag om en positiv utvikling for nordmannen. «Ødegaard hadde tirsdag en høyintensiv økt på egen hånd, og det er ventet at han trener med de andre spillerne onsdag», skriver AS.

Det gjenstår nå kun tre økter før Real Madrid-kampen lørdag. Storklubben fra Madrid har fire seirer og en uavgjort og 16-0 i målforskjell på sine fem siste kamper.

Sociedad-ledelsen opplyser at det fortsatt er en mulighet for at nordmannen kan bli klar til lørdagens kamp på Bernabeu-stadion.

Ødegaard har trent alternativt etter at han fikk en smell i foten i en kamp mot Celta Vigo for tre uker siden. Skaden gjorde at Ødegaard ikke har kunnet spille Norges to EM-kamper mot Færøyene og Malta de siste dagene.

(©NTB)