Curling-EM: Sverige overlegne, Norge ga opp

Det svenske laget ble for sterke for skip Thomas Ulsrud og hans menn i tirsdagens kamp i curling-EM. Etter åtte omganger hadde Thomas Ulsrud og det norske laget fått nok, tok svenskene i hånden og takket pent for kampen.

Da ledet Sverige 7-2.

Mens det norske laget kun klarte å hente ett poeng i første og tredje omgang, tok svenskene to poeng i både den andre og den fjerde. Det ble et blågult poeng også i omgang fem, og dermed ledet Sverige 5-2 halvveis ut i kampen.

Da den svenske ledelsen hadde økte med ytterligere to poeng før omgang ni ga det norske laget opp.

Vant mot Sveits

Langt lystigere ble det i tirsdagens første kamp. Da vant det norske herrelaget 9-4 mot Sveits, etter å ha ledet med fem poeng etter tre omganger.

Sveitserne, med Yannick Schwaller som skip, svarte med ett poengseier i hver av de to påfølgende omgangene, før Norge vartet opp med en ny topoenger. Sveitserne vant neste omgang med to poeng før Norge gjorde det samme i åttende omgang. Dermed endte kampen 9-4 i Norges favør.

Det norske herrelaget står med tre seirer og fire tap.

Det norske herrelaget består av Ulsrud (skip), Steffen Walstad, Markus Snøve Høiberg og Magnus Vågberg, med Magnus Nedregotten som reserve.

Nytt tap for damene

Norges damelag i curling-EM tapte 5-6 mot Tsjekkia tirsdag. Dermed står det norske laget med to seire og fire tap så langt i mesterskapet.

Etter at lagene hadde tatt ett poeng hver i de to første omgangene, fikk Tsjekkia et forsprang på to poeng etter å ha vunnet både tredje og fjerde omgang med ett poeng.

Det ble et nytt norsk poeng i omgang fem, før Tsjekkia tok to nye poeng i den sjette. Da ledet Tsjekkia 5-2.

Før siste runde var ledelsen 6-4. Da var det norske laget avhengig av å ta to poeng, men klarte kun ett. Dermed ble det 5-6-tap for skip Marianne Rørvik og hennes lag som kun har tatt to poeng etter de seks første rundene i mesterskapet.

Så langt har det blitt tap mot Skottland (4-7), Danmark (3-7), Sveits (3-11) og Tsjekkia, mens det har blitt seier mot Latvia (6-5) og Estland (7-6).

Foruten Rørvik spiller Kristin Skaslien, Maia Ramsfjell og Pia Trulsen på laget, mens Martine Vollan Rønning er reserve.

