Dopingsak ryster Romania før håndball-VM

Tomas Ryde, svensken som trener det rumenske kvinnelaget i håndball, sier til Aftonbladet at fire spillere fra klubben Brasov har gjennomgått et behandlingsopplegg, som kan ha ført til at de blir tatt for doping.

– Dette programmet er tillatt i henhold til internasjonale regler, men ikke nasjonale (rumenske), sier Ryde, som nå regner det som sikkert at de fire spillerne ikke får bli med resten av troppen til Japan.

– Hvis man er under etterforskning, kan man ikke spille, sier han.

Romania spiller i gruppe C med Kasakhstan, Ungarn, Montenegro, Senegal og Spania. Laget var regnet som en solid kandidat til en semifinaleplass.

