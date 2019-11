King frykter strekk

sport

– Jeg kan ikke si noe sikkert før jeg har vært gjennom en scan, men jeg er redd for at det er en liten strekk, og da pleier det å gå et par uker, sa han etter kampen.

– Jeg spilte kanskje litt for lenge. Jeg burde nok gått av banen rett etter pause, men jeg synes ikke tempoet var altfor høyt og tenkte at det var OK.

King ga Norge en tidlig ledelse med sitt 17. landslagsmål, men misset et straffespark i 2. omgang. Først i det 89. minutt ble han byttet ut.

– Vi hadde noen sjanser vi burde ha satt. Jeg synes ikke vi spilte noen god kamp, men vi gjorde jobben, oppsummerte Bournemouth-spissen.

King startet ni av ti kamper i kvalifiseringen og ble Norges toppscorer med fem mål.

