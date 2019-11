Rekordinntekt for Manchester City, gikk med overskudd for femte år på rad

sport

Manchester City la tirsdag fram regnskapet for sesongen 2018/19. Det viser en omsetning på 5,9 milliarder kroner og et overskudd på i overkant av 110 millioner kroner.

Inntektene har økt jevnt og trutt siden sjeik Mansour fra De forente arabiske emirater overtok Manchester-klubben i 2008. Forrige sesong var dessuten den femte på rad med overskudd.

– Dette resultatet representerer ikke bare en sesong, men et tiår med hardt arbeid, sier styreformann Khaldoon Al Mubarak.

– Organisasjonen er nå så robust at vi kan planlegge flere år fram i tid.

City vant sin andre Premier League-tittel på rad forrige sesong, ett poeng foran Liverpool. City vant også de tre andre titlene for menn – FA-cupen, ligacupen og Community Shield, samt to titler for damelaget.

(©NTB)