Curling-EM: Viktig seier for Ulsruds lag

Med fire seirer og fire tap er det norske laget på delt 5.-plass, men med seier i siste grunnspillskamp mot Nederland torsdag vil laget klatre til 5-4. Tre lag har 5-3 før den siste runden, men to av dem (Italia og Sveits) møtes innbyrdes, mens Skottland møter ubeseirede og allerede semifinaleklare Sverige.

– Vi kjemper fortsatt. Vi trenger litt hjelp fra noen venner, men så lenge vi selv greier å vinne så har vi en sjanse, sa Ulsrud til arrangørens nettsted.

Norge er ett av seks lag som er med i kampen om de tre siste semifinaleplassene.

Norge lå tidlig under 0-2 og 1-4 mot Russland, men vendte kampen i sin favør. Etter å ha redusert til 3-4 med to poeng i 5. omgang «stjal» det norske laget ett poeng både i 6., 8. og 9. omgang der russerne hadde sistestein. Det ble bare ett russisk poeng i siste omgang, og dermed kunne de norske juble.

På det norske laget spilte Magnus Vågberg, Markus Høiberg, Steffen Walstad og Ulsrud.

Norge har egentlig vunnet fem av sine kamper i EM og tapt bare tre, men laget ble fradømt 9-5-seieren over England søndag etter at innbytter Magnus Nedregotten i strid med reglene brukte sin egen kost i stedet for å overta Høibergs kost da han erstattet ham.

Kvinnene tapte

Norges kvinnelag i EM ga opp da Russland ledet 9-2 etter seks omganger onsdag. Det var det femte tapet på sju kamper for de norske kvinnene i Helsingborg.

Russerne tok to poeng i hver av de tre første omgangene, og kampen virket tidlig kjørt for skip Marianne Rørvik og hennes lag. 6-0 ble til 6-2 etter den fjerde omgangen, men i den femte tok det russiske laget ytterligere ett poeng og gikk opp i 7-2-ledelse. Da Russland «stjal» to nye poeng i den sjette omgangen, takket de norske jentene for kampen.

Det norske laget besto av Martine Rønning, Maia Ramsfjell, Rørvik og Kristin Skaslien.

Så langt er det blitt tap mot Skottland (4-7), Danmark (3-7), Sveits (3-11), Tsjekkia (5-6) og Russland. Turneringens to seirer er kommet mot Latvia (6-5) og Estland (7-6).

Senere onsdag skal Norge møte Sverige. Det svenske hjemmelaget er i likhet med Russland, Skottland og Sveits klar for semifinale allerede før de to siste rundene i grunnspillet. De fire lagene står med seks seirer og ett tap hver.

