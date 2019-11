Hareide har lyst til å bli Norges landslagssjef igjen

sport

Lagerbäck håper å føre Norge til landets første sluttspill på 20 år og vil i så fall lede laget i sluttspillet neste sommer, men han er i tenkeboksen med tanke på å forlenge og gå på en ny periode med nasjonsliga og VM-kvalifisering.

– Nå tror jeg at Lagerbäck forlenger, og det håper jeg også. Han har vært veldig god for Norge og kan sikkert være god i to år til, sier Hareide til NRK.

– Men hvis han ikke gjør det, ville Norge-jobben trigget deg?

– Ja, det ville den absolutt.

Ble overrasket

Hareide har hatt stor suksess som Danmarks landslagssjef. Han førte laget til åttedelsfinale i fjorårets VM og styrte mandag laget til et EM-sluttspill der laget får spille hjemme i Parken i gruppespillet. Danmark er ubeseiret i 34 kamper under Hareides ledelse, men likevel fikk han i sommer beskjed om at han ikke får fortsette etter EM-sluttspillet. Det var en beskjed han likte dårlig.

– Det var overraskende for meg, og jeg synes det kunne vært håndtert på en annen måte med tanke på timing. Det var ingen begrunnelse, bare at kontrakten løp ut. Det er ikke så mye jeg kan gjøre med det, sier han til NRK.

Ifølge Ekstra Bladet har Hareide høyeste poengsnitt (1,95), laveste snitt for baklengsmål (0,60) og høyeste snitt for scoringer (1,95) av alle Danmarks landslagssjefer. Likevel mener han det er umulig for en norsk trener å beseire skeptikerne i Danmark.

En annen kultur

– Det gjør du aldri som nordmann. De har en annen kultur på disse tingene, og de har sitt syn på det. De vil helst ha en danske i spissen for det danske landslaget, og da er det vanskelig å være nordmann, sier Hareide til Aftenposten.

Hareide var Norges landslagssjef i perioden 2004 til 2008, men han greide ikke å føre laget til noe sluttspill. Det ble tap for Tsjekkia i omspillet i VM-kvalifiseringen høsten 2005, mens Norge to år senere misbrukte en matchball hjemme mot Tyrkia og ble tilskuer til EM-sluttspillet i 2008.

– Det hadde vært veldig stas å få en mulighet til å bevise noe igjen. Sånne ting ligger alltid og gnager i ettertid, sier Hareide til NRK.

Hareide er nå omsider klar for sitt første EM-sluttspill. Etter det overtar Kasper Hjulmand som Danmarks landslagssjef.

Lagerbäck har lovet å gi Norges Fotballforbund sitt svar før jul.

