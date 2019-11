Drømmetrekning for Lagerbäck, spiller hjemme i eventuell finale om EM-plass

sport

Den kampen spilles 31. mars, og for at Norge skal få spille den må Serbia slås i semifinalen samme sted fem dager tidligere. Norge er ubeseiret på Ullevaal i 15 kamper, en rekke som strekker seg over tre år tilbake i tid.

– Klart dette er positivt. Klarer vi den første kampen mot Serbia så er det alltid en viss fordel å spille på hjemmebane. Du kan si vi hadde tur i trekningen, sa Lars Lagerbäck i et intervju lagt ut på landslagets Twitter-konto etter at han overvar trekningen i Nyon.

– Om vi vinner semifinalen så trenger vi ikke å reise, men får bli i vårt hjemmemiljø der vi trives veldig bra og får spille på vår hjemmebane der vi hittil ikke har tapt en kamp. Det ville være «sjutton» om vi gjør det denne gangen, sa landslagssjefen.

Israel ble trukket som Skottlands motstander i den andre semifinalen og ble dermed en mulig motstander for Norge.

– Skottland kan jeg ganske bra. Israel har jeg ikke sett mye, men jeg tror det blir omtrent like vanskelig uansett hvem vi måtte få, sa Lagerbäck.

Heldig hånd

Det var Angelos Kharisteas, matchvinner i finalen da Hellas sensasjonelt vant fotball-EM i 2004, som foretok trekningen. Den kunne knapt falt heldigere ut for Norge. At Israel ble trukket inn i omspillet for C-divisjonen, og ikke Romania eller Ungarn, førte også til klarhet i hvor Norge havner i gruppespillet dersom laget kvalifiserer seg til EM.

Da skal Lagerbäcks mannskap spille i gruppe D med to kamper på Hampden Park i Glasgow og én (mot England) på Wembley i London. De to motstanderne i Glasgow blir klare når gruppespillet trekkes i Bucuresti 30. november.

Også Åge Hareide og hans Danmark kunne glede seg etter fredagens trekning i Nyon. Laget får spille alle sine tre gruppekamper hjemme i Parken i København.

Gruppe B er den eneste der begge vertsnasjonene tok seg til sluttspill gjennom den ordinære kvalifiseringen, men trekningen avgjorde at Russland får bare to hjemmekamper i St. Petersburg og spiller borte mot Danmark i den tredje.

Slik blir omspillet

Dette er semifinalene i nasjonsligaomspillet, som spilles 26. mars:

A-divisjonen: Island – Romania, Bulgaria – Ungarn (x).

B-divisjonen: Bosnia-Hercegovina – Nord-Irland (x), Slovakia – Irland.

C-divisjonen: Skottland – Israel, Norge – Serbia (x).

D-divisjonen: Georgia – Hviterussland (x), Nord-Makedonia – Kosovo.

Vinneren av semifinalen merket (x) får hjemmebane i omspillsfinalen 31. mars.

