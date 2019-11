IAAF utsetter Russland-avgjørelse

sport

Det ble klart i et styremøte i Monaco fredag. Russland har vært utestengt fra friidretten siden 2015. Det skjedde etter at verdens Antidopingbyrå (WADA) kom med en rapport som fastslo at det hadde forekommet systematisk doping blant russiske friidrettsutøvere.

IAAF sier at det nå velger å avvente en ny avgjørelse vedrørende Russlands suspensjon fra friidretten. De venter på at WADA 9. desember skal beslutte om Russland er skyldige i å manipulere dopingdata fra deres laboratorium i Moskva.

Det var i starten av september at WADA innledet undersøkelsen av en rekke uoverensstemmelser i dopingdata som er mottatt fra Russland.

IAAF sier også at det vurderes å kaste ut Russlands friidrettsforbund (RUSAF) og også å oppheve muligheten for russere til å delta som såkalte nøytrale utøvere.

(©NTB)