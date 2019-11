Ventura klarte ikke cuten til tross for oppløftende runde

sport

24-åringen ødela nemlig langt på vei turneringen da han torsdag åpnet med å være seks slag over par etter to hull på åpningsrunden. Nordmannen reddet seg til slutt noe inn og endte tre slag over par.

Etter en bedre dag fredag endte Ventura på to slag under par etter to dager. Det var ikke nok til å klare cuten og sikre spill videre i helgen.

24-åringen åpnet fredagens runde med birdie på det første hullet. Det ble bogey på hull sju, før han slo tilbake med en ny birdie på det neste hullet. Ventura sikret fem nye birdies i løpet av de siste ni hullene på runden, mens det ble bogey på det 12. hullet.

