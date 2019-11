Viking-jentene tok NM-gull med storseier – Vålerenga vant gutteklassen

sport

Strindheim holdt 0-0 til pause, men Viking våknet for alvor i annen omgang og vant 4-0 på Fornebu. Dermed kunne de hvitkledde juble for NM-tittel i J16-klassen.

Senere fredag hadde G16-laget til Viking muligheten til å sikre en dobbel da de møtte Vålerenga, men det endte med 2-1-seier til Oslo-laget.

Total dominans

Et soloraid av Selma Løvås sørget for at Vikings J16-lag tok ledelsen etter 45 minutter. Handeland tok seg forbi flere spillere før hun satte ballen kontant inn i lengste hjørne.

Sju minutter senere sto Viking-spillerne i kø for å sette inn pasningen fra Irene Dirdal. Malin Torsteinsbø styrte inn 2-0 og punkterte langt på vei kampen.

Dirdal ble for øvrig kåret til banens beste spiller av en jury på stadion.

Viking dominerte fullstendig etter pause, og seieren ble befestet da Smilla Valotto økte til 3-0 i det 73. minuttet. Strindheim ble helt utspilt, og Valotto lurte forsvaret med en skuddfinte og satte ballen opp i lengste hjørne.

4-0 kom like før slutt og var minst like vakkert som 3-0-målet. Thea Dyrli Djuve hamret ballen i mål nesten helt oppe i vinkelen.

Våknet etter pause

I guttefinalen var det også målløst til pause. Like etter hvilen fikk Vålerenga tildelt straffespark, og fra 11 meter scoret Thomas Knutsen.

Ledelsen skulle ikke holde lenge. Fire minutter senere sto det 1-1 på Fornebu. Simen Kvia-Egeskog mottok ballen inne i 16-meteren, dro seg innover til høyre og plasserte ballen nydelig i det høyre hjørnet.

Etter 68 minutter falt avgjørelsen. Josias Furaha ble tredd gjennom etter flott Vålerenga-spill og satte inn 2-1. Dermed kunne Oslo-laget juble for cuptriumf.

I helgen spilles det også NM-finalen for junior. I J19-klassen møtes Klepp og Vålerenga, mens det i guttenes finale står mellom Odd og Rosenborg.

