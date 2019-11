Ikke pris til verken Warholm eller Jakob Ingebrigtsen

sport

Warholm har hatt en forrykende sesong, noe han toppet med å forsvare VM-gullet på 400 meter hekk i Qatar i september. Han har også satt europeisk rekord på distansen med 46,92 og vunnet alle løpene han har startet i 2019. Warholm måtte likevel se seg slått av maratonløperen Eliud Kipchoge fra Kenya.

Han ble i oktober førstemann til å løpe et maraton under to timer.

Også Ingebrigtsen var med i kampen om pris lørdag. Han var blant de fem nominerte til tittelen årets unge IAAF-utøver, men prisen gikk til den etiopiske løperen Selemon Barega. Han tok sølv på 5000 meteren i VM, en distanse der Ingebrigtsen ble nummer fem.

Prisene ble delt ut i regi av Det internasjoale friidrettsforbundet (IAAF) på en galla i Monaco lørdag. IAAF-avstemmingen ble gjort via en kombinasjon av eksperter og friidrettsfans verden rundt.

(©NTB)