Johaug knuste alle i sesongåpningen: – Jeg kan bli slått av Fossesholm

Johaug var raskest fra første stavtak og viste at hun fortsatt er i en klasse for seg under sesongåpningen på Beitostølen lørdag.

Heidi Weng kom inn 1.03,8 sekunder bak på 2.-plass.

Mest oppsiktsvekkende var junioren Helene Marie Fossesholms 3.-plass. Hun var 1.13,0 minutter bak. Fossesholm er junior også kommende sesong.

– Hun går veldig fort og er en jente som har tatt store steg i år. Hun er i en alder der hun kan ta de store stegene, sa Johaug.

Fossesholm er uaktuell for minitouren i Ruka, men kan være aktuell for fellesstarten i verdenscupen i Lillehammer helgen etter.

– Vi har hatt juniorer før som har gått verdenscuprenn. Jeg tror hun kommer til å gå verdenscuprenn i år, og det vil ikke forundre meg om hun har et internasjonalt toppnivå, sier Johaug om sin juniorkonkurrent.

Samme historie

Johaug slo selv igjennom med 4.-plass på Beitostølen som 18-åring i 2006. Da hun var én måned yngre enn Fossesholm er nå.

– Jeg var nummer fire her da jeg var like gammel og fikk gå i Sapporo-VM og tok bronse på tremila. Jeg mener at hun må få sjansen. Er hun god nok, er hun gammel nok. Hun har konkurrert mye på sykling og langrenn opp igjennom, og jeg er ikke bekymret for om hun kommer til å takle det. Men hun må nok matches litt forsiktig.

Therese Johaug kan litt om forventninger og vet hva hun ikke ønsker seg.

– Det er mer de rundt som ikke kan forvente at hun skal ha et internasjonalt nivå når hun går verdenscup.

– Kan hun ta steg som gjør at hun går forbi deg før du gir deg?

– Du skal ikke se bort fra at hun kommer til å slå meg en dag. Det kan skje i vinter og det. Absolutt. Jeg begynner å bli gammel, vet du, sier Johaug med et smil om munnen.

Stødig

Det var internasjonal klasse over 10-kilometeren til Therese Johaug. Løpet hadde helt sikkert holdt til en pallplass i verdenscupen, og høyst trolig hadde det også holdt til 1.-plass.

Johaug gikk på rubbete ski.

– Det var et veldig bra skirenn på et utfordrende føre. Jeg maste kanskje litt i starten, men følte at jeg fant roen og klarte å øke underveis i løpet. Andrerunden var mye bedre enn den første. Det tar jeg som et godt tegn.

– Hva er tilbakemeldingen fra kroppen?

– Den er veldig bra. Det var godt å få et sammenhengende renn. Det har vært mange intervaller i det siste, og dette er det første rennet på ganske lenge. Det var veldig godt å få dette rennet inn mot neste helg. Jeg håper at dette var et renn av internasjonal klasse.

Utfordringen neste helg er fredagens sprint.

– Jeg må være mer på hugget der. Der er det en sprint også, og trolig må jeg starte tidlig på 10-kilometeren i klassisk. Den blir avgjørende for om jeg kan være med å kjempe i sammendraget eller ikke, sier Johaug.

Søndag stiller Therese Johaug på 10 kilometer fri teknikk på Beitostølen.

