Carlsen «cruiset» inn til seier i India

Carlsen gikk inn i tirsdagens ni lynsjakkpartier med fem poengs ledelse. Utgangspunktet kunne knapt vært bedre, og avslutningsdagen ble en parademarsj for 28-åringen fra Lommedalen.

Turneringsseieren var et faktum da Carlsen spilte en rask remis mot russiske Ian Nepomnijasjtsji i det sjette partiet. Duellen var over etter kun ti trekk.

Enda raskere var Carlsen da han sikret seg et halvpoeng i dagens første parti mot hjemmehåpet Vidit Gujrathi. Til de flestes overraskelse tok spillerne hverandre i hånden etter bare fem trekk.

Selv Gujrathi så forbauset ut i etterkant.

Tapte for Ding igjen

Remis ble det også i de påfølgende partiene mot Anish Giri og Hikaru Nakamura, før Carlsen beseiret indiske Harikrishna Pentala med hvite brikker i det fjerde.

Ding Liren var den eneste spilleren i feltet som maktet å beseire den formsterke norske verdensmesteren under mandagens lynsjakkpartier, og tirsdag gjentok kineseren bragden.

Det rokket uansett ikke ved at Carlsen har vært den klart beste spilleren i Kolkata. 28-åringen slo tilbake etter tapet og avgjorde turneringen med et halvpoeng i neste parti mot Nepomnijasjtsji.

Rekord?

Tre partier gjenstår av turneringen i India. Magnus Carlsen kan med god uttelling sette rekord i Grand Chess Tour-sammenheng. Aldri har en spiller tatt mer enn 26,5 poeng totalt i en turnering der det spilles hurtig- og lynsjakk. Den gamle bestenoteringen har nordmannen selv fra turneringen i Abidjan tidligere i år.

Tirsdagen ble for øvrig særdeles innbringende for sjakkverdensmesteren. For seieren i Kolkata innkasserte Carlsen 37.500 amerikanske dollar, tilsvarende rundt 345.000 norske kroner.

