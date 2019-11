Skiskytterne venter med fluorforbud

sport

Det var NRK som omtalte saken først i Norge.

Fluor brukes for å forbedre gliden i langrennssporet, men framstilling og bruk av fluorholdig smurning forbindes med betydelig helsefare. EU har vedtatt et forbud mot produksjon og omsetning av fluorstoffet PFOA, som har vært viktig i skismurning, med virkning fra 2020.

Styret i Det internasjonale skiforbundet (FIS) vedtok lørdag totalforbud mot fluorholdige smøreprodukter i alle grener med virkning fra neste sesong. IBU-styret diskuterte et mulig fluorforbud på sitt styremøte i München tirsdag, men valgte å vente med et vedtak.

– Styret uttrykte støtte for EU-forbudet og anerkjente den tilsynelatende helserisiko og miljøbekymringene knyttet til fluorsmurning. Styret besluttet å oppnevne en arbeidsgruppe med tilknyttet ekstern ekspertise for å skaffe mer kunnskap om saken og sikre at eventuelle regler inneholder effektive kontrolltiltak som sikrer rettferdig konkurranse, heter det i en uttalelse etter styremøtet.

Skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre sa til NRK mandag at han synes FIS har gått altfor fort fram i denne saken.

– Et forbud må komme på bakgrunn av dialog og langsiktig arbeid. Jeg reagerer på at man har satt en kort frist og at det skal tre i kraft allerede neste sesong. Både i FIS og IBU må vi diskutere hvordan dette skal fungere i praksis og finne et regelverk, sa han, og det virker som IBU-styret har gjort som han ønsket.

Styret diskuterte også et mulig EU-forbud mot blyholdige kuler, noe som kan få store konsekvenser for skiskyting.

– IBU tar dette spørsmålet svært alvorlig og følger nøye med på tekniske utviklinger i skytesport. Vi vil sørge for at eventuelle løsninger er i tråd med EU-kravene, står det.

Det påpekes at et eventuelt blyforbud vil iverksettes tidligst i 2022 og at det i så fall vil medfølge en overgangsperiode.

