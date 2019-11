Ruud nominert til talentpris

sport

Det norske tennistalentet har hatt en meget god 2019-sesong der han blant annet har hevet seg fra 112.- til 54.-plass på verdensrankingen.

ATP skriver at prisen for årets nykommer går til den NextGen-spilleren (under 21 år) som slo seg inn blant topp 100 i verden for første gang i år og gjorde størst inntrykk på ATP-touren.

Ruud har selv kunngjort nominasjonen på sin Instagram-konto og skriver at han er beæret over å være nominert.

Foruten nordmannen er Felix Auger-Aliassime (Canada, 21.-ranket), Miomir Kecmanovic (Serbia, 59), Mikael Ymer (Sverige, 74), Jannik Sinner (Italia, 78), Corentin Moutet (Frankrike, 83), Alejandro Fokina (Spania, 87) og Alexei Popyrin (Australia, 97) med i kampen om å bli årets nykommer.

De nominerte er stemt fram av spillerne på ATP-touren.

(©NTB)