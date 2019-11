FCK tok langt steg mot avansement med borteseier

sport

Nicolaj Thomsen avgjorde kampen med sin scoring etter 27 minutter. Dermed er danskene opp på ni poeng, ett mer enn Malmö på annenplass i gruppen. Dinamo Kiev fra Ukraina er nummer tre med seks poeng, mens Lugano er sist med sine to.

Det betyr at ett poeng i rivaloppgjøret mot Malmö vil være nok for at Solbakkens menn skal sikre avansement. Den duellen spilles i København 12. desember.

Svenskene måtte slite hardt for tre viktige poeng hjemme mot Dinamo Kiev torsdag. Dypt inne i overtiden sto det 3-3. Da dukket superveteran Markus Rosenberg (37) opp og sikret Malmö-seier. Den målgivende pasningen hadde Jo Inge Berget. Nordmannen var for øvrig også involvert på 1-0-scoringen etter to minutter.

Dersom ukrainerne gjør jobben hjemme mot Lugano i siste runde, er Malmö likevel avhengige av seier i den danske hovedstanden for å sikre en plass i neste runde. De er nemlig bak Dinamo Kiev på innbyrdes oppgjør.

Sten Grytebust satt hele kampen på benken for FCK.

(©NTB)