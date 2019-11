Politiet etterforsker Zlatan-vandalisme som hatkriminalitet

sport

Svensk politi opplyser ifølge TT at det er Zlatan Ibrahimovic selv som har anmeldt hendelsen i Malmö og ved leiligheten hans i Stockholm.

Leiligheten ble natt til torsdag utsatt for hærverk. Samtidig ble vaktholdet rundt Zlatan-statuen høynet etter vandalisering.

Nyheten om at Zlatan Ibrahimovic hadde kjøpt seg inn i Stockholmsklubben Hammarby, slo onsdag ned som en bombe blant Malmö-supporterne. Det tok ikke mange timene før raseriet ble rettet mot statuen av superstjernen, som så sent som i oktober ble reist utenfor Malmö stadion.

– Vi har mottatt en anmeldelse om skadeverk og vi har startet etterforskning, opplyser politiet til Expressen.

– Noen har spredd surstrømming ut over inngangspartiet, og vi har tatt beslag i en plakat, sier Bengt Dahnell ved Malmö-politiet.

I tillegg har noen sprayet «Judas» på inngangsdørene. Ifølge avisen har politiet skjerpet sikkerheten rundt leiligheten.

Politiet opplyser at de ikke har noen mistenkte i saken, men at de forsøker å finne vitner til hendelsen. De undersøker også om overvåkingskameraer kan ha fanget opp gjerningspersonen.

Dødstrusler

Skjerpet sikkerhet var det også ved statuen ved Malmö stadion. Onsdag ble den sprayet ned med maling, og det ble skrevet rasistiske meldinger og dødstrusler ved foten av statuen.

Tidligere på dagen hadde noen tredd en plastpose over hodet på statuen. Det ble også festet et toalettsete til den 3,5 meter høye bronsestatuen som ble avduket ved Malmö stadion i oktober.

Heller ikke her er det noen mistenkte.

En underskriftskampanje ble onsdag startet for å bli kvitt bronsestatuen. På få timer hadde kampanjen fått over 2000 underskrifter.

– Brent alle broer

Den svenske superstjernen kunne nesten ikke tatt mer feil da han til Aftonbladet sa at han var sikker på at Malmö-supporterne ikke ville reagere negativt på at han hadde kjøpt seg inn hos rivalen Hammarby.

– Jeg skal hjelpe Hammarby å bli best i Skandinavia. Det finnes ikke grenser for hvor store Hammarby kan bli, sa Ibrahimovic til avisen da investeringen i klubben ble kjent.

Det ble ikke godt mottatt.

– Han har brent alle broer til MFF. For supportere og ungdommer kommer han ikke til å være det forbildet han en gang var, sier nestleder i supportergruppen MFF-support, Kaveh Hosseinpour, til SVT.

Utelukker Sverige

Zlatan er født i Malmö, spilte sine ungdomsår for Malmö, og spilte sine første år som seniorspiller for klubben (1999 til 2001) før utenlandseventyret startet.

Den 38 år gamle spissen forlot LA Galaxy ved slutten av årets MLS-sesong. Hvor han fortsetter karrieren, er ikke kjent, men stjernen selv har utelukket spill i Sverige.

Hammarby ble nummer tre i Allsvenskan forrige sesong med like mange poeng som Malmö, men med dårligere målforskjell. Lagene var ett poeng bak seriemester Djurgården.

(©NTB)