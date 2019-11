Ungt United-lag gikk på smell i Kasakhstan

sport

I kulden i den kasakhstanske hovedstanden tok et ungt United ledelsen, men endte med å tape 1-2. Jesse Lingard sendte de røde i ledelsen etter ti minutter, men to scoringer på sju minutter i den andre omgangen sørget for Astanas første seier i gruppespillet. Dette var samtidig Uniteds første nederlag i turneringen denne sesongen.

Med til Kasakhstan tok manager Ole Gunnar Solskjær med seg en svært ung stall. Hele ti spillere i troppen hadde ikke erfaring fra førstelagsfotball, og fra start fikk ungguttene Ethan Laird (18), Di'Shon Bernard (19) og Dylan Levitt (19) sjansen. I tillegg kom tre debutanter inn fra benken etter pause.

– Prestasjonen var veldig god. I perioder var vi glimrende, og i små perioder lot vi dem presse oss tilbake. Det ble avgjørende til slutt. Det var en periode på ti minutter der du kunne se dem (Astana) vokse inn i kampen, sa Solskjær i et intervju publisert på Uniteds Twitter-konto etter tapet.

Nordmannen hadde mye positivt å ta med seg videre til tross for at det ble tap torsdag.

– Vi hadde sjanser selv, og det var noen glimrende debuter i dag, sa Solskjær.

De røde var allerede klare for neste runde, men kunne med tre poeng sikret gruppeseieren. AZ Alkmaar spilte nemlig 2-2 hjemme mot Partizan senere torsdag kveld. Solskjærs menn møter nederlenderne på Old Trafford i siste runde og vil uansett da ha en utmerket sjanse til å stikke av med gruppeseieren.

United står med ti poeng på fem kamper og topper foran AZ Alkmaar med ni. Partizan har fem poeng og Astana har tre.

Rekordungt United-lag

Ifølge statistikktjenesten Opta var Uniteds gjennomsnittsalder, drøye 22 år, den yngste klubben noen gang har hatt i en europeisk turnering (ekskludert kvalifisering). Det store unntaket var tredjekeeper Lee Grant (36), som torsdag ble klubbens eldste debutant i Europa.

Det var riktignok heller ikke ungguttene som skulle gi United en god start i Kasakhstan. 26 år gamle Jesse Lingard mottok ballen fra venstreback Luke Shaw (24) og satte inn 1-0-målet for gjestene helt nede ved stolperoten. Det var midtbanespillerens første mål for sesongen. Forrige gang Lingard kom på scoringslisten var i januar.

Hjemmelaget var absolutt ikke ufarlige, og yppet seg mot det unge United-mannskapet, men til tross for gode muligheter, gikk de til pause på etterskudd. Også gjestene hadde sine sjanser til å doble ledelsen.

Kjempemiss og utligning

United fikk nesten en kalddusj like etter hvilen. Debutant Di'Shon Bernard var nære å sleive et innlegg i eget nett. Noen minutter senere var gjestene uhyre nære å doble ledelsen. Tahith Chong fikk stå helt alene på bakre stolpe, men på mål skjøt han over. En enorm bom.

Det skulle straffe seg, for i neste angrep slo Astana tilbake. Dmitrij Sjomko banket inn utligningen i det lengste hjørnet.

Sju minutter senere var oppgjøret snudd. Et innlegg traff Bernard og i dette tilfellet gikk ballen i eget nett. 2-1 til Astana.

United presset på for utligning, og fikk noen bra muligheter, men ved flere anledninger sto Astana-keeper Nenad Eric i veien.

