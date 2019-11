sport

Lørdag kveld møtes Brækhus og Bustos til duell i weltervekt i det verdenskjente Monte Carlo-casinoet. Det skjer i en uvanlig liten sal med plass til i underkant av 400 tilskuere, ettersom stevnet først og fremst lages for TV.

– Jeg synes det er moro. Jeg har bokset på noen av de største arenaene i verden, og jeg har solgt ut (Oslo) Spektrum. Så det er det veldig morsomt å gjøre noe som dette. 300–400 tilskuere og «black tie» (dresskode). Kjempemoro, sier Brækhus og legger til:

– Samtidig vet jeg jo at kampen sannsynligvis kommer til å nå ut til det største TV-publikummet jeg noensinne har hatt.

Klar

Brækhus har ikke gått kamp siden hun slo Aleksandra Magdziak-Lopes på poeng i California 8. desember i fjor. Men boksedronningen fra Bergen, med VM-titler i samtlige forbund, er slett ikke nervøs ut foran sin 36. proffkamp.

– Ikke i det hele tatt. Ikke med den oppladningen jeg har hatt. Jeg er klar for hva som helst. Treningen i Big Bear (California) har vært så hard at kiloene egentlig bare har rent av meg, varsler hun.

Brækhus, som er verdensmester i samtlige fem internasjonale bokseforbund ble riktig nok veid til 66,5 kilo fredag. Bustos var noe lettere med sine 65,7 kilo.

– Hva møter du i Bustos?

– Hun er en allroundbokser, slik som meg. Hun kan bevege seg i ringen og bruke beina godt. Hun kan både angrep og forsvar, i motsetning til den forrige argentineren jeg møtte, Erica Farias, som bare kom og kom og kom mot meg. Bustos kan også bokse defensivt, og ellers kommer hun til å være i toppform. Hun vil ikke ha noe problem med å gå ti runder, sier Brækhus til NTB.

Form

Den norske boksedronningen byttet trener til Abel Sanchez tidligere i år og har siden ligget i hardtrening i høyden i Big Bear Lake i California. Det blir meget spennende å se hvordan høydetreningen slår ut for Brækhus når hun igjen entrer bokseringen.

– Etter å ha trent i fire måneder i høyden, i det regimet til Abel og gjengen hans, er jeg i mitt livs form, sier hun.

I 30 år gamle Bustos møter hun en tøff bokser, men argentineren er langt fra like merittert som Brækhus. Bustos har vunnet 19 av sine 24 proffkamper, men ingen av dem på knockout. Til sammenligning står Brækhus med 35 strake seirer, og hun har stoppet motstanderen med knockout ni ganger.

Bustos har heller ikke gått kamp siden starten av desember i fjor. Da slo hun Enis Pacheco i kamp om IBFs midlertidige super lettvekt-tittel.

Vises «verden over»

Kampen mellom de to går som Monte Carlo-stevnets nest siste. Hovedkampen er VM-duellen mellom de ubeseirede russerne Aleksandr Besputin og Radzjab Butajev i weltervekt.

Brækhus ble klar for stevnet da hun signerte en kontrakt med det britiske promotorselskapet Matchroom Boxing i oktober. Den avtalen innebærer at 38-åringen skal gå tre kamper innen utgangen av 2020, og at disse kampene skal sendes på strømmetjenesten DAZN, populært kalt «Sportens Netflix».

Lørdagens boksekamp sendes også på Sky Sports i Storbritannia og av Viasat hjemme i Norge.

