Klæbo herjet i Ruka, mener å ha funnet suksessoppskriften

Klæbo var i en egen divisjon på sprinten i verdenscupåpningen og utklasset de andre løperne i den siste bakken.

Han kunne nesten slappe av på oppløpet, men ikke så mye som sist år da han helt ukonsentrert og umotivert slapp russeren Aleksandr Bolsjunov forbi seg på de siste meterne.

Klæbo virket tam på sprinten på Beitostølen for én uke siden. Nå var det noe helt annet over ham.

– Hvordan er det mulig at det svinger slik fra en helg til en annen?

– Det er toppidrett vi driver med, og mye av det vi holder vi på med handler om ski. Jeg skal ikke skryte på meg at jeg hadde de beste skiene på Beitostølen. Det er ikke noen unnskyldning, men det er klart at skiene har mye å si i dette gamet

Smøreteamet ble rost opp i skyene etter fredagens utblåsning.

– Vi hadde kjempegode ski, og jeg hadde også en kropp som ikke er stinn av trening. Det er mer overskudd i kroppen denne helgen, sa Klæbo etter den første etappen av årets minitour.

Mye likt

Lørdag får vi mye av svaret på om Klæbo har blitt en bedre distanseløper etter overgangen til allroundlaget.

Han har forsøkt å bli bedre, men sier at mye av treningen er den samme som han alltid har lagt ned sammen med trener og morfar Kåre Høsflot.

– Vi har hatt fokus på gode terskeløkter. Det er det vi har jobbet med i alle år. Distanse må du jobbe med over tid, og jeg tror ikke at vi har tatt noen kvantesprang i år heller.

Klæbo liker å trene sammen sprinterne fortsatt.

– Det er ikke så stor overgang. Det er to samlinger der vi allroundere er alene. På resten er vi sammen med sprintlaget. Da får jeg den inputen jeg trenger. Det er bra at sprintgjengen er med. Jeg synes at vi bør ha flest mulig felles samlinger. Jeg mener det er suksessoppskriften, det at vi har flest mulig samlinger sammen både sprint og allround.

Spennende

23-åringen fra Byåsen har ofte forsøkt å snakke seg selv ned etter solide seirer. Det gjorde han ikke fredag. Det var helt tydelig at han var fornøyd med tingenes tilstand.

– Det ga gode svar å ikke trene så mye etter Beito. Det kjennes bra ut og er absolutt noe å ta med seg videre. Det blir spennende å se på distanse lørdag. Jeg tror at jeg får noen gode svar i morgen på hvordan jeg ligger an. Jeg håper å kjempe der oppe, sa Klæbo.

– Du så ekstra skjerpet ut?

– Det var viktig å komme i gang, og i dag var jeg sulten på å komme meg først til mål. Det er min måte å gjøre ting på. Jeg har fått gode svar helt fra jeg sto opp i morgen. Jeg fikk det som jeg ville i kvart- og semifinale og hadde heldigvis en del å spa på med i finalen. Det er et godt tegn å ta med seg.

Pål Golberg sikret dobbelt norsk jubel i verdenscupåpningen. Aleksandr Bolsjunov ble nummer tre. Emil Iversen var tredje norske innslag i finalen og ble nummer fem.

Mennene går 15 kilometer klassisk lørdag før de avslutter minitouren i Ruka med 15 kilometer jaktstart i fri teknikk søndag.

