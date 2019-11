Riiber fant tilbake til gammel kjenning, strålte i norsk storeslem

sport

Riibers svarte følgende om hvorfor han igjen var soleklart best:

– Det er mye og riktig trening.

Heming-utøveren avgjorde verdenscupen rekordtidlig sist sesong og tok også to OL-gull.

Likevel mente han det var mye å ta tak i foran denne sesongen. Ikke minst gjaldt det hoppingen, der han var soleklart bestemann i «gamle dager».

I fjor var han sjelden fornøyd med det han presterte i bakken.

– Jeg brukte mye tid på å kverne hopphodet gjennom en hel sesong, og det kostet mye krefter. Jeg hadde lyst til å gjøre en enda bedre jobb gjennom sommeren og høsten slik at jeg kunne hoppe på er automatikk når sesongen startet. Det synes jeg allerede at jeg har fått til, men utfordringene kommer. Det er jeg sikker på, sa Riiber til NTB.

God sommer

Han har blant annet samarbeidet mer med en gammel kjenning.

– Jeg har hatt tettere samarbeid med Roy Myrdal, som er en trener jeg hadde som junior. Jeg hadde bra suksess med det da, og jeg har lyst til å ha den suksessen igjen med et godt samarbeid over tid. Sommeren har vært veldig bra, og da kan du legge et mer langsiktig løp. Det har gjort meg bedre, sa Riiber.

Bak Riiber på toppen fulgte ytterligere tre nordmenn i Espen Bjørnstad, Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak.

Det virker som om hele det norske laget har tatt et steg i hoppbakken foran denne sesongen.

Flinke

– Jeg synes trenerne har vært flinke. Vi var tydelige under evalueringen på hva vi måtte bli bedre på, og jeg synes at støtteapparatet har vært flinke til å legge til rette slik at det kunne skje gjennom gode hoppsamlinger og gode arenaer for å utvikle seg.

Riiber sier at det betyr mye for et lag at flere lykkes og at de ikke bare har mannen aller øverst på pallen.

– En slik lagseier gjør at vi kan senke skuldrene og jobbe godt framover.

Riiber helte litt malurt i begeret til dem som mente at utlendingene var parkert for godt.

– Vi har hatt én måned lenger vinter enn våre konkurrenter, og de kommer til å komme. Derfor er vi nødt til å være skjerpet framover også.

Det er nye kombinertkonkurranser både lørdag og søndag i Ruka. Da blir det dobbelt så lang langrennsdel også med 10 kilometer versus lørdagens fem kilometer.

