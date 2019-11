Johaug i egen klasse da hun gikk inn til sesongens første verdenscupseier

sport

Dermed fikk 31-åringen en glimrende start på 2019/20-sesongen. Riktignok ble Johaug nummer 20 på fredagens sprint, men der var det ikke ventet at hun ville kjempe i toppen.

Johaug gikk forrykende fra start til slutt lørdag og var i mål 30,1 sekunder foran hjemmehåpet Krista Pärmäkoski. Russiske Natalja Neprjajeva ble nummer tre, 44,4 sekunder bak vinneren.

– Jeg er så glad nå. Å komme hit til Ruka og vinne er stort for meg. Skiene mine var veldig bra i dag, og jeg hadde mye krefter. Jeg er veldig glad for å være tilbake på toppen av pallen, sa Johaug i et intervju vist på NRK.

Leder touren

Med seieren tar Johaug også over ledelsen i minitouren i Ruka. Hun går ut med cirka et halvt minutts ledelse på den avsluttende jaktstarten i friteknikk søndag.

– Det vil bli et tøft renn. Jeg er sikker på at alle jentene bak meg vil være sterke. Jeg skal gjøre mitt beste, sa Johaug.

31-åringen var også suveren i forrige helgs generalprøve på Beitostølen. Da vant hun ti kilometer både i klassisk og skøyting. Forrige sesong tapte hun ikke et eneste distanserenn med intervallstart.

Nest beste norske lørdag var Heidi Weng. Hun gikk inn på en 7.-plass, et snaut minutt bak Johaug. Astrid Uhrenholdt Jacobsen fulgte like bak på 8.-plass. Weng hadde en tøff fjorårssesong, men har vist mer lovende takter i innledningen av denne sesongen.

– Vi får vente og se om jeg er tilbake. Jeg jobbet i hvert fall på fra start til mål, og det var jeg veldig fornøyd med, sa Weng, som fortalte at hun slet med de tunge forholdene i Finland.

Rask fra start

Johaug gikk ut på startnummer 30 lørdag, sist i en rekke med flere store navn. Før henne gikk blant andre Frida Karlsson, Heidi Weng og Pärmäkoski ut.

Johaug åpnet forrykende, og etter 3,1 kilometer var hun i tet med 15,9 sekunder. Og favoritten fortsatte å kjøre på. Etter 6,2 kilometer var ledelsen nesten doblet. Da var Johaug 26,5 sekunder foran Pärmäkoski på annenplass. Deretter gikk hun forbi finnen og passerte på 8,1 kilometer over et halvt minutt foran. Den avstanden holdt Johaug fram til mål.

Av andre nordmenn ble Anna Svendsen nummer 21, Tiril Udness Weng nummer 22 og Anne Kjersti Kalvå nummer 24. Ragnhild Haga kom på 46.-plass, mens Mari Eide og Ane Appelkvist Stenseth ble henholdsvis nummer 73 og 78.

