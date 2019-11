Scoringsorgie i VM-åpningen, 47-16-seier for de norske håndballjentene

sport

Det endte likevel ikke i rekord. Norge slo Uruguay 48-11 i verdensmesterskapet for 18 år siden.

Kampen lørdag ble nesten parodisk da Norge gikk fra 4-3 til 14-5 på få minutter. Da kastet cubanerne bort ballen omtrent hele tiden. Det ga mange norske kontringer, og de fleste endte i mål.

Sanna Solberg-Isaksen var hissigst i begynnelsen og fikk så følge av blant andre Camilla Herrem. I tillegg fikk Heidi Løke romslig med plass inne på streken. Hun scoret og scoret etter å ha startet kampen på benken.

Ved pause (25-9) var Norge akkurat på skjema til å bryte 50-målsgrensen. Det holdt ikke inn etter at scoringsrushet som vanlig falt noe i 2.-omgangen.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson fikk gitt spilletid til mange i troppen. Det var det nyttigste i en kamp som ga påfyll til dem som mener at de ultrasvake nasjonene ikke hører hjemme i et VM.

Tøffere

Mandag møter Norge Slovenia. Det blir noe annet. Slovenerne overrasket ved å slå Nederland 32-26 søndag. Det gjør at Slovenia har to «ekstrapoeng» inne allerede og Norge-kampen på et vis kan bli en ytterligere bonus for dem.

Senere i mesterskapet skal Norge opp mot Serbia, Angola og Nederland.

I puljen Norge krysses mot i hovedrunden, startet Frankrike med tap 27-29 for Sør-Korea. Det betyr at hvis det norske laget går uten poengtap gjennom gruppespillet, vil Norge høyst sannsynlig ha minst to poengs forsprang på Frankrike før andre fase av VM.

Norge har vunnet VM tre ganger (1999, 2011 og 2015). De to siste gangene er titlene kommet med Hergeirsson som trener.

Blir det norsk gull i Japan, gir det også direkteplass i OL neste år.

