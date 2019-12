sport

Brækhus kunne for 36. gang på like mange proffkamper løfte hendene i været og juble for triumf. Hun forsvarte en VM-tittel for 25. gang i karrieren i en kamp der hun hadde god kontroll fra første slag.

Det som overrasket Brækhus mest, var at hun aldri fikk sendt Bustos ordentlig i bakken. Argentineren var i kanvasen i sjette runde, men det ble ikke vurdert som en nedslagning av dommeren.

– På slutten var jeg mektig imponert over at hun sto på beina. Jeg traff med noen klokkeklare, og det er jo et rent under at hun ikke gikk ned, sa Brækhus til norsk presse like etter kampen i det fasjonable Monte Carlo-kasinoet i Monaco.

– Man får bare veldig respekt for motstanderen. Hun kunne jo bare gitt opp. At hun kjemper til siste sekund, det har hun min største respekt for, fortsatte hun.

Taylor til sommeren?

Dommerne var samstemte om at Brækhus hadde levert best i de ti rundene mot Bustos. Trioene regnet ut 99-91, 98-92 og 98-92 i norsk favør.

– Nå er jeg tilbake, sa en glad Brækhus i et intervju med Sky Sports etter sin første kamp på nesten ett år.

Hun ble spurt om hva som blir det neste.

– Nå skal jeg på ferie, men etter det skal jeg tilbake i treningslokalet i Big Bear med (trener) Abel Sanchez og fortsette det harde arbeidet, sa hun.

Promotor Eddie Hearn var mer direkte.

– Framtiden er Katie Taylor. Det er den største kampen, og jeg ser for meg at de hver får en kamp til våren og deretter møtes til sommeren, sa han.

– Det høres bra ut for meg, sa Brækhus.

Sterk

Hun entret ringen lørdag kveld til lyden av The White Stripes' suksesslåt «Seven Nation Army» foran drøyt 300 stivpyntede tilskuere. Blant dem var fyrst Albert av Monaco og flere andre prominente personer.

Boksedronningen fra Bergen startet kampen meget kontrollert og satte standarden med et par solide treff allerede i første runde. Bustos var ivrig, men slet med å sette den norske verdensmesteren på prøve.

Viasat-kommentator og tidligere proffbokser Thomas Hansvoll mente Brækhus' førsterunde var noe av det beste han har sett av 38-åringen. Og Brækhus mistet på ingen måte overtaket utover i kampen.

Overlegen

De neste fire rundene vant hun klart, og midt i den sjette runden sendte hun Bustos i kanvasen med en venstrehook. Argentineren slapp imidlertid å ta telling og kom seg på beina.

Bustos hadde brukt mye energi på å angripe Brækhus, og hun ble tydelig sliten utover i kampen. Argentineren tåler åpenbart en del juling, og hun fortsatte å angripe, men verdensmester Brækhus så betydelig friskere ut.

Bustos holdt ut samtlige ti runder, men det var på ingen måte nok til å vinne. Brækhus tok en klar poengseier, slik hun også har gjort i sine tre foregående kamper.

– Det var godt å være tilbake. Jeg fikk ut litt ringrust i de første rundene, og deretter fikk jeg slappe av, senket skuldrene og kost meg, sa Brækhus.

Lang pause

Kampen var hennes første siden hun slo Aleksandra Magdziak-Lopes i California 8. desember i fjor. Siden den gang har hun skiftet trener til Abel Sanchez, og hun har ligget i treningsleir i fire måneder på 2000 meters høyde i Big Bear Lake i California. Det er første gang i karrieren hun har testet høydetrening.

– Det er ikke et år til jeg er i ringen igjen. Vi planlegger allerede neste stevne med Matchroom, sa hun.

Brækhus har vunnet samtlige av sine 36 kamper som proffbokser. Hun er verdensmester i weltervekt i forbundene WBA (World Boxing Association), WBC (World Boxing Council), WBO (World Boxing Organization), IBF (International Boxing Federation) og IBO (International Boxing Organization).

30 år gamle Bustos var IBFs obligatoriske utfordrer, og derfor ble hun satt opp mot Brækhus i duellen i Monaco. Hun var midlertidig IBF-mester i super lettvekt og måtte gå opp en vektklasse for å møte den norske mesteren.

Lørdagens oppgjør var den første av tre kamper Brækhus har lovet å bokse gjennom sin nye kontrakt med promotorselskapet Matchroom Boxing. Selskapet har flere sterke kvinneboksere i stallen sin, og det kan åpne opp for en storkamp eller to for Brækhus i løpet av 2020.

