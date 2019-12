Helnorsk pall da Therese Johaug paraderte til seier i Ruka-touren

sport

– Det blir spennende, sa Johaug til NRK før den avsluttende jaktstarten.

Men spennende ble det aldri i kulden i det østlige Finland ikke langt fra den russiske grensen da minitouren ble avsluttet med 10 kilometer jaktstart i fri teknikk.

Johaug gikk ut 18 sekunder foran amerikanske Sadie Maubet Bjornsen og nær halvminuttet foran hjemmehåpet Krista Pärmäkoski.

Og som ventet var det ingen som klarte å nærme seg raketten fra Dalsbygda. Johaug økte hele veien til alle konkurrentene.

Heidi Weng gikk et kjempeløp og fra et utgangspunkt som nummer ti, kjempet hun seg opp til sølvplass foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen. De to norske var henholdsvis 1.11 og 1.13 bak den suverene lagvenninnen. Weng gikk nesten like raskt som Johahug og tapte kun åtte sekunder.

Weng tok igjen den ene løperen etter den andre, og sammen med Uhrenholdt Jacobsen rykket hun i fra Sadie Bjornsen og Krista Pärmäkoski da det var en drøy kilometer til mål.

Tiril Udnes Weng gikk inn til 7.-plass etter å ha startet som nummer 13.

Johaug innledet minitouren med kvartfinaleplass i fredagens sprint og fulgte opp med suveren seier på 10 kilometer klassisk lørdag.

31-åringen var også suveren i forrige helgs generalprøve på Beitostølen. Da vant hun ti kilometer både i klassisk og skøyting. Forrige sesong tapte hun ikke et eneste distanserenn med intervallstart.

