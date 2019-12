Hengfeil ødela for Kilde og Jansrud i super-G i Lake Louise

sport

Kilde slet med mageproblemer foran lørdagens utfor. Han ble derimot rapportert tilbake i form. Han var nærmest som vanlig raskeste mann på toppen, men tapte en del midtveis og var til slutt 0,76 sekunder bak vinneren i mål på sjetteplass. Han ble med det best av de norske.

– Litt utaktisk nok en gang. Det var på hengkanten jeg ødela. Løypa er slik at man ikke vinner hvis man gjør en feil. Kroppen føltes derimot bra, sa Kilde til NRK.

Kjetil Jansrud ødela en topplassering med en liten feil nederst i lørdagens utfor. Det var en revansjlysten Vinstra-alpinist som sto på startstreken søndag.

Han satte ut som nummer tre, leverte en god super-G og kjørte ned til klar ledelse, men de største fartskanonene sto igjen på toppen. Jansrud var litt for passiv i det vanskelige henget underveis og måtte nøye seg med 9.-plass.

For forsiktig

– Jeg følte at det ikke slapp like godt som jeg hadde ønsket. Jeg var nok litt for forsiktig i henget. Det var greit gjennomført, og i de partiene jeg kjørte fort gikk det greit, sa Jansrud til NRK.

Sveitseren Mauro Caviezel var den første som slo Jansruds tid, og han gjorde det med hele 0,44 sekunds margin. Han endte til slutt på delt tredjeplass med Vincent Kriechmayr, 49 hundredeler bak den suverene vinneren Matthias Mayer.

Dominik Paris fra Italia tok 2.-plassen, slått av vinneren med akkurat fire tideler. Han ble dermed nummer to i begge helgens fartsrenn i Canada.

Brøt norsk dominans

Den regjerende OL-vinneren Mayer var i en klasse for seg. Han hadde bare en pallplassering forrige sesong, men har innledet den nye sesongen sterkt. Lørdag ble han nummer fem i utfor.

Jansrud har for øvrig vunnet super-G-rennet i Lake Louise de to siste sesongene og var ute etter sin fjerde triumf der totalt. Mayer brøt Norges seiersrekke som har vart siden 2010.

– Kjedelig å gi fra seg seieren til et annet land, sa Kilde.

Adrian Smiseth Sejersted var offensiv fra start, men tapte jevnt nedover etter flere småfeil. Han endte på 29.-plass, mens Stian Saugestad kjørte ned til 41.-plass.

Rasmus Windingstad gjorde en kjempebrøler i sporvalget midtveis og endte hele 3,37 sekunder bak i mål. Han hadde bare fem kjørere bak seg av de 58 som fullførte.

