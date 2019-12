Lennartsson fikk sparken i LSK

sport

Det melder Lillestrøm på sin nettside.

Dermed er det uklart hvem som leder laget i den kommende kvalifiseringsrunden.

– Både interne og eksterne trenerkrefter er aktuelle som trener på kort sikt. Vi vil informere om hvem som leder laget mot Start når det er avklart, skriver klubben i en pressemelding.

Lennartsson, som tok over trenerjobben i Lillestrøm sommeren 2018, har ikke vunnet en eneste kamp siden 25. august og må forlate Åråsen etter at laget havnet på 14.-plass denne sesongen.

– Jeg vil takke alle spillere og hele støtteapparatet for et veldig godt samarbeid under hele min periode. Lillestrøm SK kommer for alltid til å være i mitt hjerte og jeg kommer så klart på besøk på Åråsen i framtiden. Med stort håp om vellykket kvalifisering mot Start, uttaler Lennartsson.

LSK skal spille kvalifiseringsfinale mot Start 7. og 11. desember for å sikre seg fortsatt spill i Eliteserien i 2020.

Disse kampene går nå altså uten Lennartsson ved roret.

Tidligere LSK-trener Tom Nordlie kan være aktuell som erstatter, ifølge Romerikes Blad. Han har reddet flere eliteserielag fra nedrykk før, men maktet ikke å hindre sin nåværende klubb Skeid fra å rykke ned fra 1. divisjon.

Dersom Lillestrøm vil ha Nordlie klar til å lede laget i kvalifiseringskampene mot Start, må de komme til en enighet med Skeid.

Lennartsson tok over etter at Arne Erlandsen fikk sparken midt i fjorårssesongen og ledet laget til sikker plass, men i årets sesong har det gått langt dårligere. I Lennartssons 44 seriekamper med LSK har laget bare vunnet 11 kamper totalt.

(©NTB)