Guardiola: – Ingen nye City-spillere i januar

City har havnet bakpå i kampen om ligagullet og ligger nå på tredjeplass, elleve poeng bak serieleder Liverpool. Noe av årsaken er at Guardiolas forsvar ikke lengre er like tett som i de to foregående gullsesongene.

Laget har ikke holdt nullen en eneste gang på de sju siste kampene.

Det ble ikke hentet inn noen erstatter for Vincent Kompany, mens Aymeric Laporte er skadd. I tillegg har Guardiola valgt å ha Nicolás Otamendi på benken og trukket midtbanespiller Fernandinho ned i de bakre rekker.

– Jeg foretrekker han der. Det er derfor han spiller, sa City-manageren på pressekonferansen før tirsdagens seriekamp mot Burnley, skriver BBC.

Men tanken om å hente inn forsterkninger har ikke streifet spanjolen. I stedet vil han fortsette å bruke Fernandinho i forsvar.

– Jeg ønsker ikke noen nye spillere i januar, sa Guardiola.

