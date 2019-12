Ny remis for Carlsen mot Vachier-Lagrave

sport

I det andre partiet med klassisk sjakk mot Vachier-Lagrave hadde nordmannen svarte brikker. Etter 43 trekk var partiet over i semifinalen i Grand Chess Tour-sluttspillet i den britiske hovedstaden.

– Jeg visste at med den åpningen han kom med, ville det være vanskelig for meg å vinne. Selv om jeg ikke hadde forventet noen av trekkene hans underveis, kom det ingen ubehagelige overraskelser, sa Magnus Carlsen til TV 2 på telefonen fra London.

Stor sjanse for remis

– Det er alltid vanskelig å sette seg ned og vinne med svart. Jeg er alltid ute etter å vinne, men uansett åpning var det store sjanser for remis i dag, sa Carlsen.

Onsdag avgjøres semifinalen i to partier hurtigsjakk og fire partier lynsjakk. Vinneren av duellen møter enten Levon Aronian eller Ding Liren i finalen med to dager klassisk sjakk og en avsluttende hurtig- og lynsjakkdel. I deres duell står det også 6-6 etter en ny remis i klassisk sjakk tirsdag.

– Onsdag blir en liten maratondag, men det er greit, og man blir testet i de forskjellige formatene, sa den norske verdenseneren.

Det gis seks poeng for seier og tre poeng for remis i klassisk sjakk, mens det gis fire poeng for seier og to poeng for remis i hurtigsjakk og to poeng for seier og ett for remis i lynsjakk.

Rekord

Magnus Carlsen utspilte alle da han vant Grand Chess Tour-turneringen i hurtig- og lynsjakk India i forrige uke. Han satte rekord med 27 poeng i turneringen i Kolkata.

– Det betyr masse for selvtilliten, og det er positivt å ha med seg. Hurtig- og lynsjakk pleier jo å gå bra. Det er ingen grunn til å ta lett på det, selv om jeg jo alltid er optimist, sa Carlsen om sjansen for seier mot Vachier-Lagrave.

Carlsen sto før oppgjøret mot franskmannen med 102 partier som ubeseiret i klassisk sjakk. Nå er verdensrekorden forbedret til 103 partier.

Carlsen har dessuten spilt to seriekamper i klassisk sjakk hjemme i Norge, men de regner han ikke selv med i statistikken.

