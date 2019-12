Stavanger holder kurs mot seriemesterskapet

sport

Veteranen Kristian Forsberg sendte gjestene i ledelsen etter litt over tre minutter. Gjestene styrte det meste i åpningsperioden.

Frisk Asker kom litt bedre med i midtperioden selv om scoringene lot vente på seg. I et overtall kunne de endelig juble. Viktor Björkung tente nytt håp for Asker-laget da han banket inn utligningen til 1-1 på blålinjen.

Stavangers storscorer med gullhjelmen, David Morley, sendte gjestene på nytt i føringen kort etter. Det var hans 40. målpoeng denne sesongen.

Selv om Frisk Asker hadde gode muligheter, klarte de ikke å overliste Henrik Holm i Oilers-buret på nytt. Dan Kissel fikk sette 3-1-scoringen i åpent mål på tampen.

Med seieren leder Stavanger nå med 17 poeng foran serietoer Storhamar i eliteserien i ishockey. Det skal mye til for at seiersvante Oilers skal rote bort muligheten til serietittelen og fordelen av hjemmeis igjennom NM-sluttspillet.

Selv om det gjenstår over litt over halve sesongen, er det blitt langt fram for de andre lagene.

Tapet var Frisk Askers niende denne sesongen, og laget ligger på femteplass med sine 38 poeng. Nå har alle lagene spilt 22 kamper.

(©NTB)