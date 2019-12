Zlatan-statue vandalisert igjen

sport

Mandag kveld ble shortsen på bronsefiguren sprayet med rød maling og på sokkelen var det skrevet «Judas!» i samme farge, ifølge Aftonbladet.

Det er andre gang på kort tid at statuen får gjennomgå.

Rasende Malmö-supporterne skal ha stått bak vandaliseringen av statuen i forrige uke samt hærverk rettet mot en leilighet som superstjernen eier i Stockholm. Vaktholdet begge steder ble styrket, men mandag valgte Malmö kommunes fritidsadministrasjon å avslutte den ekstra overvåkingen.

– Vi setter inn ekstra overvåking nå, sier kommunikasjonssjef Malin Tykesson etter hærverket mandag kveld.

Statuen skal vaskes ren for maling tirsdag. Saken er ikke anmeldt.

Vandaliseringen fant sted etter nyheten om at Zlatan hadde kjøpt seg inn i fotballklubben Hammarby. Der eier han nå en firedel av aksjene, en nyhet som ikke ble godt tatt imot av hos Malmö-supporterne. Da han kjøpte aksjene sa Ibrahimovic at han var sikker på at Malmös fans ikke ville reagere negativt på at han gikk inn på eiersiden hos en rivaliserende klubb. Der tok han altså feil.

Det tok ikke mange timene før raseriet i forrige uke ble rettet mot statuen, som så sent som i oktober ble reist utenfor Malmö stadion.

Ingen er så langt pågrepet for noen av forholdene, og så sent som mandag etterlyste politiet igjen vitner til hendelsen i Stockholm, omtrent samtidig som det ble kjent at den ekstra bemanningen ved statuen var fjernet.

Hammarby ble nummer tre i Allsvenskan forrige sesong med like mange poeng som Malmö, men med dårligere målforskjell. Lagene var ett poeng bak seriemester Djurgården.

