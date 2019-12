Mané herjet da Liverpool vant målfest mot byrivalen

sport

Serielederen beholder dermed sin åtte poengs ledelse på toppen av tabellen. De tre poengene onsdag kom etter en ellevill fotballkamp på Anfield. Målene rant inn før pause, og etter 45 minutter ledet de røde 4-2 på hjemmebane.

Mané var i fyr og flamme for hjemmelaget. Senegaleseren scoret ett og hadde to målgivende pasninger. I tillegg var han en konstant trussel for gjestene.

Også belgiske Divock Origi var nok en gang sentral mot byrivalen. Belgieren ble den store helten i forrige sesongs oppgjør på Anfield da han avgjorde han seks minutter på overtid. Onsdag fikk han en etterlengtet sjanse fra start. Den tok han vare på og scoret to ganger.

Sparte stjerner

Liverpool står fortsatt med kun ett poengtap i ligaen denne sesongen. Det kom på Old Trafford mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Laget har 43 poeng på 15 kamper og håper øker om at klubben kan sikre sitt første seriegull siden 1990.

Everton-manager Marco Silva derimot måtte oppgitt se hans lag gå på nok et tap. Laget ligger nå på 18.-plass i Premier League og portugiseren sitter ikke trygt i jobben.

Liverpool-manager Jürgen Klopp overrasket nok mange med å sette ut flere stjerner til onsdagens byderby. Ute av laget var blant andre Salah og Firmino. Også kaptein Jordan Henderson fikk hvile. Mye av årsaken var nok klubbens knallharde kampprogram.

At de manglet noen av sine største stjerner så ikke ut til å prege Liverpool. De tok tidlig tak om kampen og etter seks minutter tok de ledelsen. Origi mottok ballen fra Mané, rundet keeper og trillet ballen i mål.

Målene rant inn

Etter 17 minutter sto det 2-0. Igjen var Mané regissør. Han mottok ballen ute til venstre og spilte fri en annen spiller som hadde fått sjansen i startoppstillingen, nemlig Xherdan Shaqiri. Sveitseren trillet inn 2-0 etter et flott angrep. Gjestene slo tilbake ved Michael Keane, men etter en drøy halvtime satte Origi inn 3-1 med en nydelig avslutning.

Mané satte inn 4-1 etter nok en flott Liverpool-kontring på overtid i den første omgangen, hans niende scoring for sesongen.

Men på overtid av omgangen glapp det igjen for Liverpool da Richarlison stanget inn nok en redusering for Everton. Liverpool har vært mer rustne defensivt denne sesongen enn den forrige, og Klopp virket ikke fornøyd på sidelinjen.

Liverpool har gjort det til en spesialitet denne sesongen å vinne med ett mål, men det ble ikke veldig nervøst etter pause mot Everton. Det svingte riktignok fram og tilbake også etter hvilen på Anfield. Mané kunne og burde scoret flere mål, men misbrukte to enorme sjanser i sluttminuttene. Det gjorde også innbytter Moise Kean for Everton.

Istedenfor var det Georginio Wijnaldum som satte inn kveldens sjuende mål da han sørget for 5-2 til Liverpool helt på tampen etter flott forarbeid av innbytter Firmino.

