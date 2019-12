Rune Andersen tildelt Idrettspolitisk Pris for 2019

sport

Det er Idrettspolitisk Råd som står bak prisen.

I begrunnelsen heter det blant annet at Andersen har vært blant landets klareste stemmer i antidopingarbeidet og har viet livet sitt til ren idrett.

Andersen har siden 2013 arbeidet som avdelingsleder og spesialrådgiver i Internasjonal Avdeling i Antidoping Norge (ADN).

I en pressemelding heter det at han har gjort seg fortjent til årets pris for sitt arbeid med etterforskningen av russisk friidrett på vegne av Det Internasjonale Friidrettsforbundet i over tre år.

«Han har stått konsistent og rakrygget i dette særdeles krevende arbeidet og vært Sebastian Coe sin høyre hånd om dette temaet på den internasjonale scenen. Russland er fortsatt utestengt og kunne ikke delta som nasjon i Friidretts-VM 2019. Få, om noen norske idrettsledere, har den internasjonale anerkjennelsen og respekten som Rune Andersen i de internasjonale idrettsorganisasjonene», heter det i meldingen.

Rune Andersen var i 2001/02 var sentral ved opprettelsen av Antidoping Norge som en separat stiftelse atskilt fra Norges idrettsforbund. Fra 2002 til 2013 var Andersen WADA-direktør med hovedoppgave å få det internasjonale regelverket på plass.

Tildelingen skjer ved Idrettspolitisk Forums møte onsdag kveld.

(©NTB)