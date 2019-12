Zuccarello-scoring da Wilds snudde tap til seier i Florida

sport

Norske Mats Zuccarello og Minnesota Wilds var på besøk i solskinnsstaten Florida tirsdag, og så lenge ut til å bli overkjørt av hjemmefavorittene.

Floridas Aleksander Barkov åpnet scoringene med et skudd fra venstre i overtallsspill og sendte Panthers i ledelse 1-0 etter knapt ti minutters spill. Jonathan Huberdeau fulgte opp mindre enn fem minutter etter på og la på til 2-0, som også var stilling til første pause. Da hadde de også grep på skuddstatistikken, med 13 forsøk mot gjestenes 5.

I andre periode snudde Minnesota-spillerne kampen på mesterlig vis, til tross for at Panthers fremdeles hadde flest skudd på mål. Først var det Jason Zucker som snek til seg pucken på egen banehalvdel, rev seg løs og gikk alene over isen, der han overlistet målvakt Chris Driedger og reduserte til 1-2.

Deretter fulgte Mats Zuccarello opp rett før 13 minutter var spilt. Fra høyre sirkel fyrte han av et skudd som sneiet Driedgers hanske, men likevel suste i nettmaskene til utligning 2-2.

I tredje periode gikk det knapt fem minutter før Carson Soucy fikk pucken servert av Zach Parise, scoret og sendte Wilds i ledelsen 3-2. Plutselig var tapere vinnere. Med ett minutt igjen av kampen sikret Luke Kunin seieren med 4-2-målet.

Zuccarello fikk litt over 14 minutter på isen i kampen.

