VM-hjemmesitter Lunde sikter mot OL-tur: «Et litt kranglete kne og litt rusk i maskineriet»

Keeper-Lunde pådro seg en alvorlig kneskade (avrevet fremre korsbånd) under Champions League-sluttspillet i mai. Neste uke er det sju måneder siden det inntraff. Ni måneders rekonvalesens er ofte regelen etter slike skader.

– Hun har dessverre hatt et litt kranglete kne og litt rusk i maskineriet. Det jobbes veldig godt med å komme ordentlig i gang. Etter en slik skade, er vi veldig opptatt av full strekk, altså å få strukket beinet helt ut. Hun er i løypa vil jeg si. Katrine følger et standardisert opplegg, og hun er meget systematisk, sier landslagslege Anne Froholdt til NTB.

Lunde fyller 40 i mars, men er helt klar på at hun skal tilbake på toppnivå.

Dersom Norge sikrer seg OL-plass, vil troppen bare være på 14 spillere (to keepere) mot 16 i EM og VM.

Stor framgang

Når det gjelder de andre høyaktuelle OL-spillerne som ikke er med i VM, kommer Froholdt med gode nyheter.

Det dreier seg om Nora Mørk, Vilde Mortensen Ingstad (ryggtrøbbel), Henny Ella Reistad og Veronica Kristiansen.

Sistnevnte har hatt et tøft siste halvår – Veronica går det mye bedre med. Hun har slitt med et lyskeproblem, men er så smått med på håndball nå, sier Froholdt.

Mørk i april-mai

Reistad (operert for ryggprolaps tidlig i høst) kan det godt være spiller NM-finalen for Vipers i romjula.

– Nora (avrevet fremre korsbånd) går sin gang. Hun er dessverre kjempeerfaren når det gjelder opptrening. Jeg tror hun har måttet grave ganske langt ned i kjelleren denne gangen. Alt går etter planen for henne, sier Froholdt.

Mørk vil sannsynligvis ikke komme i håndballspill før i april-mai om alt går bra i opptreningen.

Amanda Kurtovic har vært med i kamp for Györ en stund. Hun pådro seg en alvorlig kneskade for vel et år siden.

