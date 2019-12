Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley

sport

Hvas åpnet raskt og var på førsteplass halvveis i løpet. Med 50 meter igjen var han nummer to, bare seks hundredeler bak ledelsen. Nordmannen holdt den gode farten og tok sølv på tiden 1.51,74.

Det var hele to sekunder raskere enn den nordiske rekorden han satte tidligere fredag. En fenomenal prestasjon av stortalentet. Ifølge NRK er det også den niende beste tiden i verden noensinne, og kun to europeere har svømt fortere.

– Jeg måtte sjekke et par ganger faktisk, for å bekrefte at det var min tid. Det kom nesten som et sjokk. Jeg var veldig overrasket, sa Hvas til TV 2 etter sølvet.

Gullet tok greske Andreas Vazaios. Han var 89 hundredeler foran Hvas. Bronsen gikk til Phillip Heintz fra Tyskland.

– Det er kanskje det største øyeblikket i min seniorkarriere. Det betyr utrolig mye for meg. Jeg kommer aldri til å glemme det, sa den norske sølvvinneren.

Dette var 19-åringens andre internasjonale medalje på seniornivå. I 2017 tok han bronse på samme øvelse i kortbane-EM i København. I tillegg har han et gull fra ungdoms-OL i Buenos Aires i 2018. Også det var på 200 meter medley.

Torsdag var Hvas i finalen på 100 meter butterfly. Det var store forventninger til nordmannen, som var raskest i semifinalen, men han måtte ta til takke med en noe skuffende 5.-plass.

