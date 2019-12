Carlsen reddet remis mot Aronian: – Et fryktelig parti

sport

Dermed leder Carlsen, som lørdag spilte med svarte brikker, duellen mot Aronian 9-3 etter de to innledende partiene i «bronseduellen».

Lørdagens parti var over etter 82 trekk. Da tok spillerne hverandre i hånden og erkjente at det ikke ble noen avgjørelse.

Underveis i partiet gjorde imidlertid Carlsen mange feil og var lenge ille ute. Etter hvert spilte han seg imidlertid inn igjen i duellen og berget remis.

– Først og fremst var det objektivt sett et fryktelig parti kvalitetsmessig sett. Jeg gjorde så mange feil, og han gjorde noen han også, sa Carlsen til arrangøren etter partiet.

– Jeg var åpenbart fortapt, men holdt det gående, tilføyde han.

Hurtigsjakk søndag

Den norske verdensmesteren hadde grunn til å være tilfreds med poengene han fikk med seg.

Fredag tok Carlsen ledelsen i kampen om tredjeplassen da han vant åpningspartiet som varte i godt over fem timer. De seks poengene nordmannen tok der, skiller fortsatt duellantene.

Kampen om tredjeplassen i London avgjøres over tre dager. Spillerne har allerede spilt to partier klassisk sjakk. Søndag venter først to partier hurtigsjakk, før det kan bli hele fire partier i lynsjakk dersom det ikke er avgjort. Står det likt også da, blir det omspill.

Det gis seks poeng for seier og tre poeng for remis i klassisk sjakk, mens det gis fire poeng for seier og to poeng for remis i hurtigsjakk og to poeng for seier og ett for remis i lynsjakk.

Ding foran i finalen

Onsdag tapte Carlsen semifinalen mot franske Maxime Vachier-Lagrave etter omspill. De to spilte remis i to partier klassisk sjakk, før to partier hurtigsjakk fikk samme utfall. Etter én seier hver i lynsjakk måtte duellen altså ut i omspill der Vachier-Lagrave var sterkest.

I finalen møtes kinesiske Ding Liren og Vachier-Lagrave. De to innledet med remis fredag, men lørdag sikret kineseren overtaket med seier i andre parti. Han leder dermed 9-3.

Lørdagens remis betyr at Magnus Carlsen er ubeseiret på 105 partier i klassisk sjakk.

