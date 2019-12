Johaug har finsiktet Klæbo i jakten på å bli enda bedre

sport

Lørdag var hun i egen divisjon da hun gikk inn til en overlegen seier på 15 kilometer skiathlon (fellesstart med skibytte) under verdenscuprennet i Lillehammer.

Johaug kom i mål 1.08,3 minutter foran USAs Jessica Diggins. Heidi Weng bekreftet god form med 3.-plass.

Selv om Johaug er i særklasse best for tiden forsøker hun hele tiden å bli en bedre skiløper.

Blant annet satt hun å så på videobilder av Johannes Høsflot Klæbo etter at hun hjem fra Ruka-trippelen i Finland sist helg.

Der ble Johaug og Klæbo komfortable sammenlagtvinnere.

– Det er jeg og Karstein (bror Johaug) som har sett hvordan han løser ting i sprinter, inn i bakker og hvordan han bruker føttene og armene. Vi har sett hvor høyt han står med hofta i spurter. Det er på slike områder jeg har mye å lære av gutta, men også av andre jenter, sa hun etter den internasjonale pressekonferansen.

Tenker framover

Johaug røpet også at hun ser på video av konkurrenter på jentesiden med tanke på å lære av de beste.

– Vi så også på hvordan Ane Appelkvist Stenseth klarte å stake inn i bakker i Ruka. Hun hadde en vanvittig fart på stakingen, og vi så også på hvordan Maiken løser ting. Det er masse ting å hente fra de andre jentene.

– Hvor er det du graver fram sulten til å vinne hele tiden?

– Jeg prøver hele tiden å bli bedre på de partiene jeg går dårlig. Jeg vet at det kommer en spurt en dag, og jeg forsøker å forberede meg og øve på det som skal til for at jeg skal bli en bedre spurter.

Therese Johaug tok sin verdenscupseier nummer 50 i Lillehammer lørdag. Hun var også på pallen for 100. gang i verdenscupen.

Selv med en slik rutine er det enkelte ting som aldri endrer seg.

– Jeg er like nervøs foran hvert skirenn. I dag hadde jeg mer lyst til å gå en langtur rundt hytta enn å sette meg ned i bilen og kjøre hit. Jeg trigges av det å konkurrere og at hvert skirenn har sin historie.

Spenning

– Hva er melding til dem som sier at dette blir for kjedelig.

– Det blir ikke kjedelig. Jeg sier bare Tour de Ski. Der vet jeg at jeg kommer til å få spørsmål mange ganger om hvor mange minutter jeg tåler å være bak før den siste bakken. Bare vent! Det blir spenning.

– Forstår du at de blir frustrert når de blir slått så klart?

– Ja, men det kan snu fort. Jeg tar ingenting for gitt.

Uansett er det en definitiv kjensgjerning at Therese Johaug har fått en pangstart på sesong.

Akkurat nå er det vrient å se hvem som kan slå henne.

– Jeg føler meg i veldig bra form. Det har jeg gjort etter Beitostølen. Jeg kjente at de to løpene der var bra, men jeg manglet kanskje litt av spruten. Det føler jeg at jeg har fått de siste ukene. Det er vanskelig å sammenligne renn for renn, og jeg vet at det blir en helt annen konkurranseform når vi starter med Tour de Ski.

– Det virker som om du er blitt enda bedre i klassisk. Har du prioritert klassisk ekstra foran denne sesongen?

– Nei, egentlig ikke. Men jeg jobber hele tiden med de tekniske tingene. Jeg forsøker å bli bedre. Jeg hadde med meg Pål Gunnar (Mikkelsplass på ei økt her på torsdag). Det var noen irriterende ting fra Ruka som vi ønsket å rette opp i. Det var små detaljer vi pirket i, sa Johaug til NTB.

Det er slikt pirk som skiller de beste fra de nest beste.

