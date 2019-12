Betis-helten Joaquin ble tidenes eldste med hat-trick i La Liga

sport

I år 2000 debuterte Joaquin på Real Betis' førstelag, nesten 20 år senere i søndagens kamp mot Atletic Bilbao, scoret han for sin moderklubb hat-trick, som den eldste i La Liga historien.

Bragden gjorde spanjolen i løpet av de første 20 minuttene av kampen, med sin gode høyrefot. Det første målet kom etter et drøyt minutt da han tok ned ballen på brystet i boksen og hamret ballen i mål.

Så fulgte han opp ti minutter senere med en frekk avslutning via stang og i mål.

Mannen med 51 landskamper for Spania skrev historie i det klokken var i ferd med å bikke 20 minutter. Joaquin som i glansdagene var kjent for sin store fart stakk gjennom på en kontring, før han enkelt satte ballen i mål og kunne juble for det historiske hat-tricket.

