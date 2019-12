Johaug peker på Weng som fast ankerkvinne

sport

Weng på ankertappen gikk ut med en formidabel ledelse etter at Johaug hadde skapt et solid forsprang ned til konkurrentene på tredjeetappen. Johaug leverte stafettpinnen videre til lagvenninnen med en luke på hele 48,9 sekunder.

– Jeg hadde en veldig, veldig bra dag. Det var nesten bedre enn i går kroppslig sett. Jeg er kjempefornøyd med løpet og kjente at kroppen svarte. Jeg føler at formen er bedre jo flere skirenn jeg går, sa Johaug.

Norge har ikke tapt en verdenscupstafett siden Beitostølen i desember 2009.

De var ikke i nærheten av å tape søndag heller. Maiken Caspersen Falla og Astrid Uhrenholdt Jacobsen ga Norge et prima utgangspunkt før Therese Johaug knuste det som var av motstand.

USA og Sverige gikk inn til 2.- og 3.-plass.

Liker alt

Etterpå hadde Johaug og Weng det svært travelt. Begge skulle rekke et fly som skulle frakte dem til Mellom-Europa med Davos i Sveits som neste utgangspunkt.

Der er det nye verdenscuprenn kommende helg.

Heidi Weng rakk å høyttenke litt om stafettframtida på det lille minuttet hun snakket med pressen etter løpet.

Weng har ni stafettseirer for Norge. Kun fire løpere i historien har flere stafettseirer i verdenscupen enn Weng.

Utfordringen fra Johaug som fast ankerkvinne svarte hun slik på:

– Jeg trives med alle etapper jeg. Det beste med førsteetappen er at du vet konkret når du skal gå. I dag varmet jeg opp for lenge og var nesten ferdig da etappen startet. Er du i form er det greit å gå sisteetappen. Det er gøy å gå den.

Like moro

Til sammen 13 lag stilte på startstrek i det som ikke ble en stafett av det dramatiske slaget.

Det brydde ikke Johaug seg om. Hun syntes slett ikke det var meningsløst å bruke søndagen på stafett for Norge i en mesterskapsfri sesong.

– Nei, det er like artig å gå skirenn nå som når det er mesterskapssesong. Jeg synes det er godt med et år uten mesterskap for min del. Det var mye press sist sesong, sa Johaug.

Norges andrelag med Lotta Udnes Weng, Helene Marie Fossesholm, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng gikk inn til en femteplass.

Tiril Udnes Weng datt i løssnøen i siste sving.

– Det er fall jeg skulle ha vært for uten. Fy fader jeg ble irritert. Jeg har sikkert kjørt den svingen 5000 ganger, sa en oppgitt Udnes Weng til NTB.

